Uma criança de 5 anos do sexo feminino, residente de Rio Branco, foi atendida na UPA da Sobral dia 18/08/2022, apresentando febre, erupções cutâneas nos membros inferiores. A mãe relata não ter viajado e nem ter tido contato com caso suspeito. Foi realizada coleta de amostra laboratorial. A paciente segue em isolamento domiciliar.

Os órgãos competentes seguem com acompanhamento e investigação do caso.

Atualização Monkeypox ACRE:

Confirmado – 1

Descartados – 6

Suspeitos UF ACRE – 9

Total ACRE: 16*

* Suspeitos outra UF – 1

O estado do Acre segue com um caso positivo em Rio Branco, que já está de alta médica, nove casos suspeitos residentes do estado do Acre, oito em Rio Branco e um em Xapuri, e um residente de outro estado aguardando