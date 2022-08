Recorde, safra prevista no Acre é 150,2 mil toneladas em 2022

A safra acreana de cereais, leguminosas e oleaginosas deve alcançar o recorde de 150,0 mil toneladas de acordo com a estimativa de julho do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA), divulgado pelo IBGE. Este valor é 12,2% maior (ou 16,3 mil toneladas) que a safra obtida em 2021 (133,3 mil toneladas) e manteve a previsão de junho.

Para maiores informações sobre o setor primário do Acre, consulte o site do Observatório do Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre: http://observatoriodoacre.org.br/