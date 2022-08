Rio Branco leva vacinação domiciliar a idosos do município

A casa da dona Rosilda da Silva, de 83 anos, localizada no bairro Aviário, esteve movimentada na manhã desta quarta-feira (17).

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Unidade de Referência em Atenção Primária (Urap) São Francisco, esteve na casa dela para atualizar a carteira de vacinação contra a Covid-19 e a Influenza.

A cada dia mais estamos intensificando essa ação em toda Rio Branco (Foto: Evandro Derze/Assecom)

O coordenador da Urap, Emerson Bezerra, ressaltou o compromisso da gestão em prestar assistência à população de Rio Branco, independente da distância.

“A gente vai levando as vacinas e o atendimento para toda a população de Rio Branco. Hoje nós estamos no Aviário, visitando as pessoas que estão com a 3ª dose atrasada e vacinação da gripe. Graças a Deus a população está nos recebendo de braços abertos e cada dia mais estamos intensificando essa ação em toda Rio Branco”, disse.

Maria Lindalva, é filha de dona Rosilda, ela contou como essa vacinação domiciliar melhora a vida, não só de sua mãe, como dos demais idosos que moram na residência.

“Olha, eu acho que foi muito bom. Uma benção de Deus eles terem vindo, porque para levar a minha mãe de 83 anos lá na Urap do São Francisco é um pouco distante. Muito obrigada por terem vindo aqui”, ressaltou.

Maria da Conceição: ““Sou muito grata a vocês e ao prefeito Tião Bocalom que está se esforçando para dar o melhor para a população” (Foto: Evandro Derze/Assecom)

Além disso, a outra filha da dona Rosilda, que mora no fim da rua, também aproveitou para o esposo José Delfino, de 63 anos, atualizar a carteira e agradeceu o empenho do prefeito Tião Bocalom.

“Sou muito grata por vocês e pelo nosso prefeito que está se esforçando para dar o melhor para a população. Obrigada por tudo”, disse Maria da Conceição.