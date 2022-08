PM aprende adolescentes com arma de fogo na Baixada da Sobral

Equipe de Rádio Patrulhamento Motorizado (RPM) do 1° Batalhão apreendeu no final da tarde desta quinta-feira, 18, dois adolescentes, com uma arma de fogo. O fato ocorreu no bairro Bahia Velha, região da Baixada da Sobral.

Durante patrulhamento, os militares visualizaram dois adolescentes transitando em uma bicicleta, onde o garupa demonstrou mexer em algo na cintura. A guarnição ao proceder a abordagem, notou que o adolescente tentou se desfazer de uma arma de fogo, e ainda, tentou se evadir, mas foi detido pela guarnição.

Os adolescentes receberam voz de apreensão pelo ato inflacional análogo ao crime de porte ilegal de arma de fogo. Os dois foram apresentados à Delegacia de Flagrantes (Defla), para as medidas cabíveis.

Assessoria de Comunicação da PMAC