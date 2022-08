A Secretaria de Estado da Saúde informou nesta quinta-feira (18) a notificação de mais um caso suspeito de Monkeypox no município de Xapuri.

Uma criança de 4 anos do sexo masculino, residente de Xapuri, foi atendida em hospital na quarta-feira (17) apresentando erupções cutâneas pelo corpo. A mãe relata contato com parentes recém-chegados da Argentina. Nenhum contato apresenta sintomas. Foi realizada coleta de amostra laboratorial. O paciente segue em isolamento domiciliar.

Os centros de referência do Estado e a Vigilância Epidemiológica do município seguem com acompanhamento e investigação do caso.