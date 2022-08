Grátis: 175 vagas em cursos para Acrelândia e Plácido de Castro

O Instituto de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec) Dom Moacyr continua ofertando vagas em diversos cursos em todo o estado. Agora as oportunidades são para Acrelândia e Plácido de Castro.

São 25 vagas para o curso Bovinocultor de Leite, 25 para Bovinocultor de Corte e mais 25 para Agente de Regularização Ambiental e Rural, totalizando 75 vagas para a população de Acrelândia e região. Para Plácido de Castro são 100 vagas nos cursos de Operador de Supermercado, Pedreiro em Alvenaria, Assistente de Secretaria Escolar e Balconista de Farmácia, sendo também 25 vagas para cada formação.

A ação é resultado de pactuação do Estado junto ao Programa de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), em sua nova ação denominada Novos Caminhos. Todos os cursos são gratuitos e com duração média de três meses.

As inscrições ocorrem de forma presencial pelo preenchimento de ficha de inscrição e apresentação das cópias dos documentos pessoais listados no edital.

O período de inscrição é de 18 a 24 de agosto. O candidato a uma das vagas de Acrelândia, deve se dirigir à Escola Estadual de Ensino Médio Marcílio Pontes, no próprio município. Já para concorrer a uma das vagas de Plácido de Castro, as inscrições estão sendo realizadas em Rio Branco, na sede do centro em saúde Maria Moreira, da rede Ieptec (vide endereços no edital).

As aulas que serão conduzidas pela unidade descentralizada da rede Ieptec em Plácido de Castro e Acrelândia, João de Deus, estão previstas para iniciar no dia 01/09/22.

A forma de seleção será por ordem de inscrição, e as listas com os nomes dos candidatos selecionados e do cadastro de reserva serão divulgadas no dia 29/08/22 no portal do Ieptec: ead.ieptec.ac.gov.br.