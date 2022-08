O Instituto Federal do Acre (Ifac) está com inscrições abertas para o cargo de professor formador, para atuação no curso de Pós-Graduação em Docência para a Educação Profissional e Tecnológica, do Programa Universidade Aberta do Brasil (UAB). Para se inscrever, o candidato deve ser docente do Ifac, como também possuir experiência no magistério superior.

Para se inscrever, o candidato deverá preencher questionário eletrônico e encaminhar a documentação exigida em edital.

Link para inscrição: https://questionario.ifac.edu.br/index.php/176924?lang=pt-BR

Edital: https://editais.ifac.edu.br/categoria/edital/arquivos/636/

Conforme edital, a atuação dos professores será de 20 horas semanais e a remuneração varia de R$ 1,3 mil a 1,1 mil, de acordo com perfil de formação e experiência na área.

As vagas são destinadas para as disciplinas de: Ambiente em Educação a Distância; Epistemologia da Educação Profissional e Tecnológica, Educação de Jovens e Adultos, Teorias de Aprendizagem para a Educação Profissional e Tecnológica, Tecnologias Educacionais para Educação Profissional e Tecnológica, Didática Profissional, Projeto Pedagógico na Educação Profissional e Tecnológica, Práticas Inclusivas na Educação Profissional e Tecnológica, Pesquisa e Extensão Tecnológicas na Educação Profissional e Tecnológica, Trabalho Final de Curso e Libras.

Dúvida e demais informações devem ser encaminhadas para o e-mail: uab.selecao@Ifac.edu.br.