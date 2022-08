PM abre inscrições para prova rústica “Bopeano Blindado”

Em comemoração aos 26 anos do Batalhão de Operações Especiais (BOPE), a Polícia Militar do Acre ( PMAC) realizará na próxima quinta-feira, 25, a 4ª edição da prova rústica “Bopeano Blindado”. A prova será ofertada aos integrantes da corporação, Forças de Segurança Pública do Estado do Acre e também das Forças Armadas.

Para se inscrever basta preencher uma ficha inscrição (para os militares) e termo de responsabilidade (não militares) e enviar para o e-mail: bope.pmac@hotmail.com ou entregar na própria unidade até dia 19 de agosto, sexta-feira. O documento também pode ser enviado via SEI, no endereço PMACBOPE-SECPE.

Durante as provas, os participantes deverão trajar uniforme completo 4° B (gandola, com manga baixa, devidamente abotoada; calça de combate; camisa de manga por baixo; meias e coturno) ou uniforme característico de cada instituição, similar ao exigido acima.

O Tenente-coronel Rômulo Modesto, comandante do BOPE, fala sobre as provas. “Uma prova onde o competidor tem que correr doze quilômetros; fazer uma corrida de quatrocentos metros carregando peso; fazer tiro com a carabina IA2, acertando dois deles no alvo; subida na corda de seis metros e terminando com a natação de mil metros, para conclusão da prova”.

O oficial enfatiza, ainda, a data da prova e o período de inscrições. “A prova será realizada no dia 25, e estamos aguardando as inscrições dos combatentes dos demais batalhões e também das demais instituições de segurança pública do nosso estado”, concluiu o comandante.

Assessoria de Comunicação da PMAC