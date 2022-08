“Desde que me entendo por gente vejo meu pai trabalhando como eletricista. Então foi natural quando decidir trabalhar nessa mesma área”, explicou o técnico em medição da Energisa Acre, Galdino Gomes.

Após mais de 20 anos de atuação, o encarregado de manutenção, Valdemir Gomes ficou emocionado ao atuar junto com o filho, Galdino Gomes, durante uma recente ação de combate ao furto, em Rio Branco.

“Fiquei emocionado ao ter tido a oportunidade de fazer esse serviço com meu filho. Fiquei muito orgulhoso! Foi uma surpresa!”, comentou Valdemir. Pai e filho atuaram juntos na operação da Polícia Civil no combate ao furto de energia.

Outro tema sempre discutido em casa é a segurança. “Como trabalhamos diretamente com energia, todo cuidado é pouco. Então, é sempre um assunto falado dentro e fora de casa”, comentou Galdino.

Para ele, essa operação será inesquecível. “A ação já era muito importante. O combate ao furto de energia elétrica é constante. Ao chegar ao local e ver meu pai lá, só tornou o dia ainda mais importante. Esse encontro foi falado por vários dias no grupo da família e nas redes sociais”, comentou Galdino.

Oportunidade de trabalho

Com a chegada da Energisa ao Acre em 2018, Galdino que já trabalhava na área desde 2012, viu a oportunidade de entrar para o Grupo. “Sempre foi um sonho trabalhar numa empresa do porte da Energisa. E fazer isso no meu estado é muito bom”.

Atualmente ele é líder de campo e está atuando em um projeto pioneiro que tem como objetivo realizar as medições de maneira mais assertiva para mais de 1.100 clientes em Rio Branco. “O projeto está em fase de implantação. Estamos otimistas para colocar em prática esse projeto que vai beneficiar a população”, destacou.

Assim como Galdino, mais de 300 profissionais foram contratados somente em 2021. Inclusive, a empresa está com vagas disponíveis para os cargos de Técnico de Manutenção e Assistente Logística. Os interessados podem se inscrever através do endereço: jobs.kenoby.com/grupoenergisa.

Além disso, estão abertas as inscrições para o Programa Trainee, que é voltado para jovens profissionais, recém-formados, mas com grande potencial para um crescimento acelerado no Grupo Energisa.