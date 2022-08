Polícia apreende mais de 120 kg de droga em Cruzeiro do Sul

Durante Operação Guardiões da Fronteira, realizada no início da madrugada desta terça-feira, 16, no Porto Naval do Miritizal, município de Cruzeiro do Sul, guarnição composta pelo Gefron, Companhia de Policiamento Especializado do 6° Batalhão da Polícia Militar (Rotam E GOE), Polícia Civil (Draco e Denarc) e Polícia Federal (PF), apreendeu 120,5 quilos de substâncias entorpecentes. Um homem foi preso.

De acordo com o grupamento designado para a ação, após levantamento de inteligência, as equipes conseguiram interceptar um indivíduo atracando no porto naval, transportando toda a carga, contendo skank (21,65 kg), maconha (43,55 kg), cloridato de cocaína (32,63 kg) e oxidado de cocaína (22,67 kg).

Após dada ordem de prisão, o acusado foi conduzido à delegacia de Polícia Federal, onde foram tomadas as demais medidas legais. O barco que transportava a droga foi apreendido.