A Organização em Centros de Atendimentos (OCA) deu início nesta terça-feira, 16, na Escola Jovem Integral Glória Perez, ao projeto OCA Móvel, realizado em parceria com a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag). A unidade itinerante irá percorrer os bairros de Rio Branco, ocorrendo também no município de Senador Guiomard, e irá levar até a população mais de 80 tipos de serviços.

A primeira ação do projeto, que atenderá a comunidade da parte alta da cidade, ocorre até a quinta-feira, 18, das 8h às 14h. O cidadão poderá ter acesso à justiça, consultar processos, emitir certidões e documentos, imprimir boletos, acessar serviços de energia elétrica, água e esgoto, dentre outros.

Gilmário Ferreira, chefe da Divisão de Infraestrutura e Logística da organização, destaca que o objetivo da ação é deixar a OCA mais próxima da comunidade. “Nós queremos aproximar a OCA da população. Inicialmente, estamos disponibilizando todos os serviços feitos pela internet, como, por exemplo, primeira e segunda via do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), certidões negativas de todas as esferas do judiciário, e estamos disponíveis para tirar qualquer tipo de dúvida”, ressaltou.

Os serviços que necessitarem ser realizados na sede da OCA poderão ser agendados na ação. A próxima atividade está prevista para ocorrer no dia 27 de agosto, em Senador Guiomard. A estudante Rebeca Amorim, 16 anos, aproveitou a oportunidade e foi em busca de seu CPF. “ Achei muito bom, porque como tem pais que não vão atrás dos documentos dos filhos, a gente vem e faz”, explicou.