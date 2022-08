O Líder do Governo na Assembleia Legislativa do Acre, Pedro Longo, disse nesta terça-feira (16) que os servidores do Igesac serão beneficiados com o piso salarial de enfermeiros, técnicos, parteiras e auxiliares de enfermagem.

Havia um impasse acerca da data de recebimento entre os servidores públicos e privados, um dilema administrativo no caso do Igesac.

Segundo Longo, o governo decidiu que os servidores do Igesac fazem jus ao piso já ´ a partir de agosto.

“Os enfermeiros passam a receber R$4.450 no mínimo”, disse. A partir de janeiro do ano que vem o piso será estendido aos servidores estatutários.

“Agradeço ao governador Gladson Cameli por dar a interpretação mais fácil a partir de um esforço coletivo”, disse, citando os órgãos e pessoas que atuaram para que isso ocorresse a partir da mediação de seu mandato.