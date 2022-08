Filme acreano “Correria” selecionado na Mostra Sesc de Cinema

Confirmando a sua posição como uma das principais iniciativas de promoção do cinema independente no Brasil, a Mostra Sesc de Cinema recebeu, em sua quinta edição, mais de 1.600 inscrições. A divulgação dos filmes selecionados, dentre eles o acreano “Correria”, ocorreu na sexta-feira, 12. Ao menos 33 produções, sendo quatro longas, três médias e 26 curtas, serão exibidos na mostra nacional on-line, a ser realizada em outubro.

Dos filmes selecionados, 20 foram realizados por homens e 13, por mulheres, o que demonstra a consolidação do equilíbrio entre os gêneros, uma forte tendência observada desde a primeira edição.

Filme Acreano “Correria”

O Cinema acreano teve seu representante selecionado pela curadoria do Sesc “Correria”, curta-metragem do cineasta acreano Silvio Margarido, lançado no dia 30 de junho, tem em seu elenco, entre outros, a jovem estudante Eriya Luiza Yawanawa.

Silvio Francisco Lima Margarido é produtor, diretor, roteirista e editor audiovisual formado em Cinema e Mídias Digitais pelo IESB em 2014 e com diversos cursos na área do Audiovisual e Marketing Digital. Possui pós-graduação em Linguagem Audiovisual na Universidade Candido Mendes.

No total, 305 filmes, sendo 189 de realizadores e 130 de realizadoras de todas as regiões do Brasil, foram selecionados para exibição, entre mostras estaduais, regionais e nacional. O concurso distribuirá mais de R$ 100 mil em licenciamentos aos cineastas vencedores da mostra nacional, o que chancela o compromisso da instituição com a cena audiovisual brasileira.

A exibição vai trazer uma produção de cada um dos 22 estados participantes e do Distrito Federal no circuito intitulado Panorama Brasil, além de dez filmes em uma mostra especial voltada à infância e à juventude. A edição nacional foi estruturada para ocorrer em ambiente virtual – da seleção à exibição.

Já as mostras estaduais retomarão as exibições presenciais, proporcionando o encontro com os realizadores, o que é um destaque positivo e necessário desta edição. As obras foram avaliadas por comissões estaduais formadas por profissionais do Sesc e especialistas convidados.