Mais vagas, novas datas: veja o edital do Concurso da Secretaria de Saúde do Acre

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre está com edital retificado. Com isso, as inscrições foram reabertas e devem ser feitas no site do IBFC das 8h do dia 15 de agosto até às 21h do dia 12 de setembro de 2022. A data limite para o pagamento da taxa de inscrição é dia 13 de setembro.

Já o período para solicitar isenção de taxa ocorrerá das 8h do dia 15 e 17 de agosto até às 21h 2022. Com a reabertura das inscrições a prova objetiva do concurso Sesacre foi remarcada para o dia 16 de outubro de 2022.

Outra novidade é que o concurso público passa a ofertar um total de 669 vagas. Além disso, houve mudanças no cronograma previsto, nos critérios da prova discursiva, no conteúdo programático entre outros.

Veja o edital:

ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE VAGAS DE CARGOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE – SESACRE

EDITAL Nº 003 SEPLAG/SESACRE, DE 12 DE AGOSTO DE 2022.

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG e a Secretaria de Estado de Saúde do Estado do Acre – SESACRE, no uso de

suas atribuições e de acordo com o constante do Processo SEI nº 0019.014722.00019/2022-21, tornam públicas a reabertura das inscrições e

retificação dos subitens 2.1, 7.2.1 e Anexo I, a inclusão dos subitens 2.2.22, 2.2.23, 2.2.24, 2.2.25, 2.2.26, 2.2.27, 2.2.28 e a inclusão dos

Conteúdos Programáticos no Anexo III dos cargos que foram incluídos no concurso do Edital nº 001 SEPLAG/ SESACRE, de 24 de junho

de 2022, permanecendo inalterados os demais itens e subitens do referido Edital.

(…)

2. DOS CARGOS E VAGAS

2.1. O Concurso de que trata este Edital será distribuído por cargos, localidade e vagas, conforme a seguir:

Nível Cargo Localidade das Vagas

Vagas

Ampla

Concorrência

Pessoas com

Deficiência Total

Médio

Agente Administrativo

Assis Brasil 2 – 2

Acrelândia 2 – 2

Brasiléia 5 1 6

Cruzeiro do Sul 19 1 20

Feijó 2 – 2

Jordão 1 – 1

Mâncio Lima 3 1 4

Manoel Urbano 2 – 2

Marechal Thaumaturgo 2 – 2

Plácido de Castro 2 – 2

Porto Walter 1 – 1

Rio Branco 38 2 40

Rodrigues Alves 2 – 2

Santa Rosa do Purus 1 – 1

Sena Madureira 3 1 4

Senador Guiomard 3 1 4

Tarauacá 3 – 3

Xapuri 2 – 2

Auxiliar em Saúde Bucal Plácido de Castro 1 – 1

Auxiliar de Farmácia Rio Branco 3 1 4

Condutor de Ambulância Assis Brasil 1 – 1

Condutor de Ambulância

Brasiléia 1 – 1

Cruzeiro do Sul 2 – 2

Epitaciolândia 1 – 1

Manoel Urbano 1 – 1

Mâncio Lima 1 – 1

Plácido de Castro 1 – 1

Rio Branco 3 – 3

Rodrigues Alves 1 – 1

Xapuri 1 – 1

Técnico de Laboratório em

Análise Clínica

Assis Brasil 1 – 1

Acrelândia 2 – 2

Brasiléia 2 – 2

Cruzeiro do Sul 9 1 10

Feijó 2 – 2

Mâncio Lima 2 – 2

Marechal Thaumaturgo 1 – 1

Plácido de Castro 2 – 2

Rio Branco 18 1 19

Sena Madureira 1 – 1

Senador Guiomard 2 – 2

Técnico em Órtese e Prótese

Ortopédica Rio Branco 1 – 1

Técnico de Radiologia

Assis Brasil 2 – 2

Acrelândia 2 – 2

Brasiléia 1 – 1

Cruzeiro do Sul 2 – 2

Feijó 1 – 1

Jordão 2 – 2

Mâncio Lima 2 – 2

Manoel Urbano 2 – 2

Marechal Thaumaturgo 2 – 2

Plácido de Castro 2 – 2

Porto Walter 2 – 2

Rio Branco 4 1 5

Rodrigues Alves 1 – 1

Santa Rosa do Purus 2 – 2

Sena Madureira 2 – 2

Senador Guiomard 1 – 1

Tarauacá 1 – 1

Xapuri 2 – 2

Técnico em Segurança do

Trabalho Rio Branco 1 – 1

Técnico em Contabilidade

Assis Brasil 1 – 1

Brasileia 2 – 2

Feijó 1 – 1

Jordão 1 – 1

Mancio Lima 1 – 1

Manoel Urbano 1 – 1

Marechal Thaumaturgo 1 – 1

Plácido De Castro 2 – 2

Rio Branco 5 1 6

Rodrigues Alves 1 – 1

Senador Guiomard 1 – 1

Tarauacá 1 – 1

Xapuri 1 – 1

Técnico em Enfermagem

Brasiléia 2 – 2

Cruzeiro do Sul 3 – 3

Rio Branco 6 1 7

Técnico em Manutenção de

Computadores Rio Branco 1 – 1

Superior

Assistente Social

Assis Brasil 1 – 1

Acrelândia 1 – 1

Cruzeiro do Sul 1 – 1

Feijó 1 – 1

Mâncio Lima 1 – 1

Manoel Urbano 1 – 1

Plácido de Castro 1 – 1

Assistente Social

Rio Branco 4 1 5

Sena Madureira 1 – 1

Senador Guiomard 1 – 1

Tarauacá 1 – 1

Biólogo Cruzeiro do Sul 2 – 2

Rio Branco 3 1 4

Biomédico Rio Branco CR CR CR

Cirurgião Dentista

Feijó 2 – 2

Plácido de Castro 3 – 3

Porto Walter 1 – 1

Rio Branco 3 – 3

Senador Guiomard 1 – 1

Enfermeiro

Assis Brasil 2 – 2

Acrelândia 2 – 2

Brasiléia 2 – 2

Cruzeiro do Sul 3 1 4

Feijó 2 – 2

Jordão 1 – 1

Mâncio Lima 2 – 2

Manoel Urbano 2 – 2

Marechal Thaumaturgo 2 – 2

Plácido de Castro 3 – 3

Porto Walter 2 – 2

Rio Branco 16 1 17

Rodrigues Alves 2 – 2

Santa Rosa do Purus 2 – 2

Sena Madureira 3 – 3

Senador Guiomard 2 – 2

Tarauacá 2 – 2

Xapuri 2 – 2

Engenheiro Eletricista Rio Branco 1 – 1

Engenheiro Eletrônico Rio Branco 1 – 1

Engenheiro Sanitarista Rio Branco 1 – 1

Farmacêutico

Assis Brasil 1 – 1

Acrelândia 1 – 1

Brasiléia 1 – 1

Cruzeiro do Sul 2 – 2

Feijó 1 – 1

Mâncio Lima 1 – 1

Manoel Urbano 1 – 1

Plácido de Castro 1 – 1

Rio Branco 3 – 3

Sena Madureira 1 – 1

Senador Guiomard 1 – 1

Tarauacá 1 – 1

Fisioterapeuta

Brasiléia 2 – 2

Cruzeiro do Sul 3 – 3

Rio Branco 9 1 10

Fonoaudiólogo Rio Branco 1 – 1

Gestor em Saúde Coletiva Cruzeiro do Sul 1 – 1

Rio Branco 2 – 2

Médico Anestesiologista

Brasiléia 2 – 2

Cruzeiro do Sul 2 – 2

Feijó 1 – 1

Médico Anestesiologista Rio Branco 12 1 13

Senador Guiomard 1 – 1

Tarauacá 1 – 1

Médico Cardiologista

Brasiléia 1 – 1

Cruzeiro do Sul 2 – 2

Rio Branco 3 – 3

Médico Cirurgião Cabeça e

Pescoço Rio Branco 4 1 5

Médico Cirurgião Vascular e

Periférico Rio Branco 4 1 5

Médico Cirurgião

Gastroenterologista Rio Branco 2 – 2

Médico Cirurgião Geral

Brasiléia 2 – 2

Cruzeiro do Sul 1 – 1

Rio Branco 3 1 4

Senador Guiomard 2 – 2

Tarauacá 1 – 1

Médico Cirurgião Oncológico Rio Branco 3 – 3

Médico Cirurgião Pediátrico Rio Branco 1 – 1

Médico Cirurgião Plástico Rio Branco 2 – 2

Médico Cirurgião Torácico Rio Branco 2 – 2

Médico

Assis Brasil 2 – 2

Acrelândia 3 – 3

Brasiléia 3 1 4

Cruzeiro do Sul 4 1 5

Feijó 3 – 3

Jordão 3 – 3

Mâncio Lima 2 – 2

Manoel Urbano 3 – 3

Marechal Thaumaturgo 3 – 3

Plácido de Castro 3 1 4

Porto Walter 3 – 3

Rio Branco 13 1 14

Rodrigues Alves 2 – 2

Santa Rosa do Purus 3 – 3

Sena Madureira 3 – 3

Senador Guiomard 2 – 2

Tarauacá 3 – 3

Xapuri 3 – 3

Médico Dermatologista Cruzeiro do Sul 1 – 1

Rio Branco 3 – 3

Médico do Trabalho Cruzeiro do Sul 1 – 1

Rio Branco 2 – 2

Médico Endocrinologista e

Metabologista

Cruzeiro do Sul 1 – 1

Rio Branco 3 – 3

Médico Clínica Médica

Brasiléia 2 – 2

Rio Branco 5 1 6

Sena Madureira 1 – 1

Tarauacá 1 – 1

Médico Gastroenterologista Rio Branco 2 – 2

Médico Genética Médica Rio Branco 1 – 1

Médico Hematologista e

Hemoterapeuta

Brasiléia 1 – 1

Cruzeiro do Sul 1 – 1

Rio Branco 3 – 3

Médico Infectologista Brasiléia 1 – 1

Cruzeiro do Sul 1 – 1

Médico Terapia Intensiva Rio Branco 6 1 7

Médico Terapia Intensiva

Pediátrico

Cruzeiro do Sul 2 – 2

Rio Branco 3 – 3

Médico Mastologista Rio Branco 3 – 3

Médico Nefrologista

Brasiléia 1 – 1

Cruzeiro do Sul 1 – 1

Rio Branco 3 – 3

Médico Nefrologista Pediátrico Rio Branco 1 – 1

Médico Neonatologista

Cruzeiro do Sul 2 – 2

Rio Branco 3 – 3

Tarauacá 1 – 1

Médico Neurocirurgião Rio Branco 2 – 2

Médico Neurologista

Brasiléia 1 – 1

Cruzeiro do Sul 1 – 1

Rio Branco 3 – 3

Médico Neuropediatra

Brasiléia 1 – 1

Cruzeiro do Sul 1 – 1

Rio Branco 2 – 2

Médico Obstetra e Ginecologista

Brasiléia 2 – 2

Cruzeiro do Sul 4 1 5

Feijó 2 – 2

Rio Branco 9 1 10

Sena Madureira 2 – 2

Senador Guiomard 2 – 2

Tarauacá 2 – 2

Médico Oftalmologista Cruzeiro do Sul 1 – 1

Rio Branco 3 1 4

Médico Oncologista Rio Branco 4 1 5

Médico Ortopedista e

Traumatologista

Brasiléia 2 – 2

Cruzeiro do Sul 1 – 1

Rio Branco 1 – 1

Tarauacá 1 – 1

Médico Otorrinolaringologista Cruzeiro do Sul 1 – 1

Rio Branco 3 – 3

Médico Patologista Rio Branco 2 – 2

Médico Pediatra

Brasiléia 2 – 2

Cruzeiro do Sul 6 1 7

Feijó 2 – 2

Rio Branco 7 1 8

Sena Madureira 2 – 2

Tarauacá 2 – 2

Médico Pneumologista e

Tisiologista Rio Branco 3 – 3

Médico Psiquiatra Brasiléia 1 – 1

Médico Psiquiatra Cruzeiro do Sul 1 – 1

Rio Branco 3 1 4

Médico Radiologista

Brasiléia 1 – 1

Cruzeiro do Sul 1 – 1

Rio Branco 2 – 2

Médico Radioterapeuta Rio Branco 3 1 4

Médico Reumatologista Cruzeiro do Sul 1 – 1

Rio Branco 2 – 2

Médico Urologista Cruzeiro do Sul 1 – 1

Rio Branco 4 1 5

Médico Veterinário Cruzeiro do Sul 1 – 1

Rio Branco 2 – 2

Nutricionista

Brasiléia 2 – 2

Cruzeiro do Sul 2 – 2

Rio Branco 5 1 6

Psicólogo

Assis Brasil 1 – 1

Brasiléia 2 – 2

Cruzeiro do Sul 2 – 2

Manoel Urbano 1 – 1

Feijó 1 – 1

Rio Branco 9 1 10

Xapuri 1 – 1

Total 630 39 669

(…)

2.2. Os requisitos, o vencimento, a atribuições dos cargos e a jornada de trabalho dos cargos são os estabelecidos a seguir:

2.2.22. AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL:

Vencimento: R$ 1.392,81 acrescido das vantagens previstas em Lei.

Jornada: 30h semanais.

Requisitos: diploma ou certificado, devidamente registrado, de conclusão de nível médio (antigo segundo grau) e de curso de auxiliar em

odontologia ou equivalente, fornecido por instituição reconhecida pelos órgãos normativos, registro no Conselho de Classe.

Atribuições do Cargo: organizar e executar atividades de higiene bucal; processar filme radiográfico; preparar o paciente para o atendimento;

auxiliar e instrumentar os profissionais nas intervenções clínicas, inclusive em ambientes hospitalares; manipular materiais de uso odontológico;

selecionar moldeiras; preparar modelos em gesso; registrar dados e participar da análise das informações relacionadas ao controle

administrativo em saúde bucal; executar limpeza, assepsia, desinfecção e esterilização do instrumental, equipamentos odontológicos e do

ambiente de trabalho; realizar o acolhimento do paciente nos serviços de saúde bucal; aplicar medidas de biossegurança no armazenamento,

transporte, manuseio e descarte de produtos e resíduos odontológicos; desenvolver ações de promoção da saúde e prevenção de riscos

ambientais e sanitários; realizar em equipe levantamento de necessidades em saúde bucal; e adotar medidas de biossegurança visando ao

controle de infecção.

2.2.23. TÉCNICO EM ENFERMAGEM:

Vencimento: R$ 1.626,84 acrescido das vantagens previstas em Lei.

Jornada: 30h semanais.

Requisitos: diploma ou certificado, devidamente registrado, de conclusão de nível médio (antigo segundo grau), fornecido por instituição

reconhecida pelos órgãos normativos e de Curso de Formação Específica (Habilitação Plena) e registro no Conselho de Classe e experiência de,

no mínimo, 06 (seis) meses no exercício do cargo, comprovada na posse.

Atribuições do Cargo: exercer as atividades de nível médio atribuídas à equipe de enfermagem; assistir o enfermeiro no planejamento, na

programação, na orientação e na supervisão das atividades auxiliares de enfermagem, na prestação de cuidados a pacientes em estado graves,

na prevenção e no controle de infecção hospitalar; executar atividades de assistência de enfermagem, para possibilitar a proteção e recuperação

da saúde do paciente, em hospitais, ambulatórios e serviços similares; participar de programas de educação em saúde e de ações em saúde

coletiva; e executar outras atividades correlatas.

2.2.24. TÉCNICO EM CONTABILIDADE:

Vencimento: R$ 1.392,81 acrescido das vantagens previstas em Lei.

Jornada: 30h semanais.

Requisitos: diploma ou certificado, devidamente registrado, de conclusão de nível médio (antigo segundo grau), fornecido por instituição

reconhecida pelos órgãos normativos e de Curso de Formação Específica (Habilitação Plena); registro no Conselho de Classe.

Atribuições do Cargo: efetuar orçamento das despesas de custeio de pessoal, obrigações patrimoniais, material de consumo e outros serviços

e encargos; emitir mensalmente balanços orçamentários e executar alterações no orçamento, nos casos previstos, conferir e registrar em fichas

contábeis todas as despesas da Rede Hospitalar, e cumprir as rotinas contábeis adotadas no setor público.

2.2.25. TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES

Vencimento: R$ 1.392,81 acrescido das vantagens previstas em Lei.

Jornada: 30h semanais.

Requisitos: diploma ou certificado, devidamente registrado, de conclusão de nível médio (antigo segundo grau) e diploma de conclusão de curso

de nível médio em certificado de curso de manutenção e suporte de informática fornecido por instituição educacional, reconhecida pelo sistema

de educação, com carga horária mínima de mil horas.

Atribuições do Cargo: instalar e configurar softwares e hardwares, orientando os usuários nas especificações e comandos necessários para

sua utilização; organizar e controlar os materiais necessários para a execução das tarefas de operação do serviço de informática; operar

equipamentos de processamento automatizados de dados, mantendo ativa toda a malha de dispositivos conectados; interpretar as mensagens

exibidas no monitor, adotando as medidas necessárias; notificar e informar aos usuários do sistema ou coordenador da informática, sobre

qualquer falha ocorrida; executar o suporte técnico necessário para garantir o bom funcionamento dos equipamentos, com substituição,

configuração e instalação de módulos, partes e componentes; administrar cópias de segurança, impressão e segurança dos equipamentos em

sua área de atuação; prestar suporte técnico aos usuários de informática; e executar outras atividades correlatas.

2.2.26. GESTOR EM SAÚDE COLETIVA:

Vencimento: R$ 3.829,78 acrescido das vantagens previstas em Lei.

Jornada: 40h semanais.

Requisitos: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso reconhecido de graduação de nível superior em Saúde Coletiva, fornecido

por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC.

Atribuições do Cargo: atuar nos sistemas e serviços de saúde desenvolvendo ações de planejamento, programação físico-financeira, gestão e

avaliação de serviços e ações de vigilância à saúde objetivando a promoção, prevenção, controle e erradicação de doenças ou agravos; utilizar

as técnicas e os conhecimentos para intervir nos problemas e situações relacionados à saúde da população em geral ou de determinado grupo,

processo de construção de políticas, planejamento, programação, controle e avaliação de sistemas e serviços de saúde; realizar pesquisas; fazer

auditorias; propor e avaliar as práticas realizadas nos serviços e unidades de saúde; e exercer outras atividades correlatas.

2.2.27. BIOMÉDICO:

Vencimento: R$ 3.829,78 acrescido das vantagens previstas em Lei.

Jornada: 30h semanais.

Requisitos: diploma ou certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em Biomedicina, fornecido

por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação – MEC, acrescido de registro no conselho de classe.

Atribuições do Cargo: coletar amostras biológicas para realização de exames; Supervisionar os setores de coleta de materiais biológicos de

estabelecimento a que isso se destine; Executar o processamento de sangue, suas sorologias e exames pré transfusionais; realizar análises

físico-químicas, microbiológicas, citologia oncótica, bromatológicas e clínicas e Assumir a responsabilidade técnica e firmar os respectivos laudos

técnicos; atuar na área de raio X, ultrassonografia, tomografia, ressonância magnética, medicina nuclear e executar outras atividades correlatas.

2.2.28. MÉDICO VETERINÁRIO:

Vencimento: R$ 6.595,08 acrescido das vantagens previstas em Lei.

Jornada: 30h semanais.

Requisitos: graduação em Medicina Veterinária e Registro no Conselho de Classe.

Atribuições do Cargo: planejar, organizar, supervisionar e executar programas de defesa sanitária realizando estudos e pesquisas, aplicando

conhecimentos e métodos para assegurar a saúde da comunidade; executar ações de controle de zoonoses e de vigilância em saúde;

desenvolver atividades de educação em saúde, ensino e pesquisa.

(…)

7.2. DA PROVA DISCURSIVA:

7.2.1. Somente serão corrigidas as Provas Discursivas dos candidatos que foram HABILITADOS na Prova Objetiva e que estejam

classificados dentro do limite, conforme o quadro abaixo, mais os empates na última posição de classificação, se houver.

Nível Cargo Localidade das Vagas Até a posição de classificação

Médio

Agente Administrativo

Assis Brasil 10

Acrelândia 10

Brasiléia 30

Cruzeiro do Sul 100

Feijó 10

Jordão 5

Mâncio Lima 20

Manoel Urbano 10

Marechal Thaumaturgo 10

Plácido de Castro 10

Porto Walter 5

Rio Branco 200

Rodrigues Alves 10

Santa Rosa do Purus 5

Sena Madureira 20

Senador Guiomard 20

Tarauacá 15

Xapuri 10

Auxiliar em Saúde Bucal Plácido de Castro 5

Auxiliar de Farmácia Rio Branco 20

Condutor de Ambulância Assis Brasil 5

Condutor de Ambulância

Brasiléia 5

Cruzeiro do Sul 10

Epitaciolândia 5

Manoel Urbano 5

Mâncio Lima 5

Plácido de Castro 5

Rio Branco 15

Rodrigues Alves 5

Xapuri 5

Técnico de Laboratório em Análise

Clínica

Assis Brasil 5

Acrelândia 10

Brasiléia 10

Cruzeiro do Sul 50

Feijó 10

Mâncio Lima 10

Marechal Thaumaturgo 5

Plácido de Castro 10

Rio Branco 95

Sena Madureira 5

Senador Guiomard 10

Técnico em Órtese e Prótese

Ortopédica Rio Branco 5

Técnico de Radiologia

Assis Brasil 10

Acrelândia 10

Brasiléia 5

Cruzeiro do Sul 10

Feijó 5

Jordão 10

Mâncio Lima 10

Manoel Urbano 10

Marechal Thaumaturgo 10

Plácido de Castro 10

Porto Walter 10

Rio Branco 25

Rodrigues Alves 5

Santa Rosa do Purus 10

Sena Madureira 10

Senador Guiomard 5

Tarauacá 5

Xapuri 10

Técnico em Segurança do Trabalho Rio Branco 5

Técnico em Contabilidade

Assis Brasil 5

Brasileia 10

Feijó 5

Jordão 5

Mancio Lima 5

Manoel Urbano 5

Marechal Thaumaturgo 5

Plácido De Castro 10

Rio Branco 30

Rodrigues Alves 5

Senador Guiomard 5

Tarauacá 5

Xapuri 5

Técnico em Enfermagem

Brasiléia 10

Cruzeiro do Sul 15

Rio Branco 35

Técnico em Manutenção de

Computadores Rio Branco 5

Superior

Assistente Social

Assis Brasil 5

Acrelândia 5

Cruzeiro do Sul 5

Feijó 5

Mâncio Lima 5

Manoel Urbano 5

Plácido de Castro 5

Assistente Social

Rio Branco 25

Sena Madureira 5

Senador Guiomard 5

Tarauacá 5

Biólogo Cruzeiro do Sul 10

Rio Branco 20

Biomédico Rio Branco 5

Cirurgião Dentista

Feijó 10

Plácido de Castro 15

Porto Walter 5

Rio Branco 15

Senador Guiomard 5

Enfermeiro

Assis Brasil 10

Acrelândia 10

Brasiléia 10

Cruzeiro do Sul 20

Feijó 10

Jordão 5

Mâncio Lima 10

Manoel Urbano 10

Marechal Thaumaturgo 10

Plácido de Castro 15

Porto Walter 10

Rio Branco 85

Rodrigues Alves 10

Santa Rosa do Purus 10

Sena Madureira 15

Senador Guiomard 10

Tarauacá 10

Xapuri 10

Engenheiro Eletricista Rio Branco 5

Engenheiro Eletrônico Rio Branco 5

Engenheiro Sanitarista Rio Branco 5

Farmacêutico

Assis Brasil 5

Acrelândia 5

Brasiléia 5

Cruzeiro do Sul 10

Feijó 5

Mâncio Lima 5

Manoel Urbano 5

Plácido de Castro 5

Rio Branco 15

Sena Madureira 5

Senador Guiomard 5

Tarauacá 5

Fisioterapeuta

Brasiléia 10

Cruzeiro do Sul 15

Rio Branco 50

Fonoaudiólogo Rio Branco 5

Gestor em Saúde Coletiva Cruzeiro do Sul 5

Rio Branco 10

Médico Anestesiologista

Brasiléia 10

Cruzeiro do Sul 10

Feijó 5

Médico Anestesiologista

Rio Branco 65

Senador Guiomard 5

Tarauacá 5

Médico Cardiologista

Brasiléia 5

Cruzeiro do Sul 10

Rio Branco 15

Médico Cirurgião Cabeça e

Pescoço Rio Branco 25

Médico Cirurgião Vascular e

Periférico Rio Branco 25

Médico Cirurgião

Gastroenterologista Rio Branco 10

Médico Cirurgião Geral

Brasiléia 10

Cruzeiro do Sul 5

Rio Branco 20

Senador Guiomard 10

Tarauacá 5

Médico Cirurgião Oncológico Rio Branco 15

Médico Cirurgião Pediátrico Rio Branco 5

Médico Cirurgião Plástico Rio Branco 10

Médico Cirurgião Torácico Rio Branco 10

Médico

Assis Brasil 10

Acrelândia 15

Brasiléia 20

Cruzeiro do Sul 25

Feijó 15

Jordão 15

Mâncio Lima 10

Manoel Urbano 15

Marechal Thaumaturgo 15

Plácido de Castro 20

Porto Walter 15

Rio Branco 70

Rodrigues Alves 10

Santa Rosa do Purus 15

Sena Madureira 15

Senador Guiomard 10

Tarauacá 15

Xapuri 15

Médico Dermatologista Cruzeiro do Sul 5

Rio Branco 15

Médico do Trabalho Cruzeiro do Sul 5

Rio Branco 10

Médico Endocrinologista e

Metabologista

Cruzeiro do Sul 5

Rio Branco 15

Médico Clínica Médica

Brasiléia 10

Rio Branco 30

Sena Madureira 5

Tarauacá 5

Médico Gastroenterologista Rio Branco 10

Médico Genética Médica Rio Branco 5

Médico Hematologista e

Hemoterapeuta

Brasiléia 5

Cruzeiro do Sul 5

Rio Branco 15

Médico Infectologista Brasiléia 5

Cruzeiro do Sul 5

Médico Terapia Intensiva Rio Branco 35

Médico Terapia Intensiva Pediátrico Cruzeiro do Sul 10

Rio Branco 15

Médico Mastologista Rio Branco 15

Médico Nefrologista Brasiléia 5

Cruzeiro do Sul 5

Rio Branco 15

Médico Nefrologista Pediátrico Rio Branco 5

Médico Neonatologista

Cruzeiro do Sul 10

Rio Branco 15

Tarauacá 5

Médico Neurocirurgião Rio Branco 10

Médico Neurologista

Brasiléia 5

Cruzeiro do Sul 5

Rio Branco 15

Médico Neuropediatra

Brasiléia 5

Cruzeiro do Sul 5

Rio Branco 10

Médico Obstetra e Ginecologista

Brasiléia 10

Cruzeiro do Sul 25

Feijó 10

Rio Branco 50

Sena Madureira 10

Senador Guiomard 10

Tarauacá 10

Médico Oftalmologista Cruzeiro do Sul 5

Rio Branco 20

Médico Oncologista Rio Branco 25

Médico Ortopedista e

Traumatologista

Brasiléia 10

Cruzeiro do Sul 5

Rio Branco 5

Tarauacá 5

Médico Otorrinolaringologista Cruzeiro do Sul 5

Rio Branco 15

Médico Patologista Rio Branco 10

Médico Pediatra

Brasiléia 10

Cruzeiro do Sul 35

Feijó 10

Rio Branco 40

Sena Madureira 10

Tarauacá 10

Médico Pneumologista e

Tisiologista Rio Branco 15

Médico Psiquiatra Brasiléia 5

Médico Psiquiatra Cruzeiro do Sul 5

Rio Branco 20

Médico Radiologista

Brasiléia 5

Cruzeiro do Sul 5

Rio Branco 10

Médico Radioterapeuta Rio Branco 20

Médico Reumatologista Cruzeiro do Sul 5

Rio Branco 10

Médico Urologista Cruzeiro do Sul 5

Rio Branco 25

Médico Veterinário Cruzeiro do Sul 5

Rio Branco 10

Nutricionista

Brasiléia 10

Cruzeiro do Sul 10

Rio Branco 30

Psicólogo

Assis Brasil 5

Brasiléia 10

Cruzeiro do Sul 10

Manoel Urbano 5

Feijó 5

Rio Branco 50

Xapuri 5

(…)

ANEXO I – CRONOGRAMA PREVISTO

Item Atividades Datas e Horários

1 Período de solicitação de isenção do valor de inscrição das 8h do dia 15/08 até às 21h do

dia 17/08/2022

2 Período para upload da documentação de isenção (doador de sangue, doador de medula

óssea e eleitor convocado e nomeado)

das 8h do dia 15/08 até às 21h do

dia 17/08/2022

3 Divulgação da relação preliminar de isentos do valor de inscrição 29/08/2022

4 Prazo para apresentação de recursos contra indeferimento de pedidos de isenção das 8h do dia 30/08 até às 15h do

dia 31/08/2022

5 Divulgação do resultado dos recursos contra indeferimento de pedidos de isenção 06/09/2022

6 Divulgação da relação preliminar de isentos do valor de inscrição 06/09/2022

7 Período das inscrições das 8h do dia 15/08 até às 21h do

dia 12/09/2022

8 Período para upload dos documentos e laudos médicos (Pessoas com Deficiência-PCD e

Atendimento Especial)

das 8h do dia 15/08 até às 21h do

dia 12/09/2022

9 Data limite de pagamento das inscrições 13/09/2022

10 Período para correção de dados cadastrais 16/09/2022

11 Divulgação das inscrições efetivadas 28/09/2022

12 Prazo para apresentação de recursos contra indeferimento das inscrições das 8h do dia 29/09 até às 15h do

dia 30/09/2022

13 Divulgação do resultado dos recursos contra indeferimento das inscrições 07/10/2022

14 Divulgação da Convocação – Prova Objetiva e Discursiva 07/10/2022

15 Divulgação dos locais de provas no site do IBFC 10/10/2022

16 Realização – Prova Objetiva e Discursiva 16/10/2022

As demais datas serão divulgadas no site www.ibfc.org.br.

Os candidatos devem acompanhar no referido endereço eletrônico todos os

atos, editais e comunicados referentes a este concurso público.

(…)

ANEXO III – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA ESTUDO

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

NÍVEL MÉDIO

AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL: 1. Organização e limpeza do ambiente. 2. Esterilização das ferramentas de trabalho do dentista. 3. Uso e

manuseio de instrumentos. 4. Processamento e uso filmes radiográficos. 5. Preparação de pacientes para atendimento. 6. Seleção de moldeiras

e moldes. 7. Registro de dados. 8. Controle Administrativo. 9. Técnicas radiográficas intrabucais clássicas e suas variações. 10. Técnicas de

afiação do instrumental periodontal. 11. Técnicas de isolamento do campo operatório. 12. Técnicas para esterilização de material. 13. Proteção

do complexo dentina-polpa. 14. Técnicas de aplicação de materiais restauradores. 15. Técnicas de testes de vitalidade pulpar. 16. Conceitos de

Promoção de saúde. 17. Elaboração e aplicação de programas educativos em saúde bucal. 18. Funcionamento e Manutenção do Equipamento

Odontológico. 19. Reconhecimento e aplicação dos instrumentos odontológicos

TÉCNICO EM CONTABILIDADE: 1 Conceitos, objetivos e finalidades da contabilidade. 2 Patrimônio: componentes, equação fundamental do

patrimônio, situação líquida, representação gráfica. 3 Atos e fatos administrativos: conceitos, fatos permutativos, modificativos e mistos. 4

Contas: conceitos, contas de débitos, contas de créditos e saldos. 5 Plano de contas: conceitos, elenco de contas, função e funcionamento das

contas. 6 Escrituração: conceitos, lançamentos contábeis, elementos essenciais, fórmulas de lançamentos, livros de escrituração, métodos e

processos. 7 Contabilização de operações contábeis diversas: juros. 7.1 Descontos. 7.2 Tributos. 7.3 Aluguéis. 7.4 Variação monetária/cambial.

7.5 Folha de pagamento. 7.6 Compras. 7.7 Vendas e provisões. 7.8 Depreciações e baixa de bens. 8 Análise e conciliações contábeis: conceitos,

composição de contas, análise de contas, conciliação bancária. 9 Balanço patrimonial: conceitos, objetivo e composição. 10 Demonstração de

resultado de exercício: conceito, objetivo e composição. 11 Noções de matemática financeira. 12 Noções de finanças. 13 Noções de orçamento.

14 Noções de tributos e seus impactos nas operações das empresas. 15 Lei no 6.404/1976 e alterações, legislação complementar e

pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).

TÉCNICO EM ENFERMAGEM: 1. Código de Ética em Enfermagem. 2. Lei no 7.498, de 25 de junho de 1986. 3. Decreto no 94.406, de 8 de

junho de 1987. 4. Enfermagem no centro cirúrgico. 4.1. Recuperação da anestesia. 4.2. Central de material e esterilização. 4.3. Atuação nos

períodos pré-operatório, trans-operatório e pós-operatório. 4.4. Atuação durante os procedimentos cirúrgico-anestésicos. 4.5. Materiais e

equipamentos básicos que compõem as salas de cirurgia e recuperação anestésica. 4.6. Rotinas de limpeza da sala de cirurgia. 4.7. Uso de

material estéril. 4.8. Manuseio de equipamentos: autoclaves; seladora térmica e lavadora automática ultrassônica. 5. Noções de controle de

infecção hospitalar. 6. Procedimentos de enfermagem. 6.1. Verificação de sinais vitais, oxigenoterapia, aerossolterapia e curativos. 6.2.

Administração de medicamentos. 6.3. Coleta de materiais para exames. 7. Enfermagem nas situações de urgência e emergência. 7.1 Conceitos

de emergência e urgência. 7.2. Estrutura e organização do pronto socorro. 7.3. Atuação do técnico de enfermagem em situações de choque,

parada cardio-respiratória, politrauma, afogamento, queimadura, intoxicação, envenenamento e picada de animais peçonhentos. 8. Enfermagem

em saúde pública. 8.1. Política Nacional de Imunização. 8.2. Controle de doenças transmissíveis, não transmissíveis e sexualmente

transmissíveis. 8.3. Atendimento aos pacientes com hipertensão arterial, diabetes, doenças cardiovasculares, obesidade, doença renal crônica,

hanseníase, tuberculose, dengue e doenças de notificações compulsórias. 8.4. Programa de assistência integrada a saúde da criança, mulher,

homem, adolescente e idoso. 9. Conduta ética dos profissionais da área de saúde. 10. Princípios gerais de segurança no trabalho. 10.1.

Prevenção e causas dos acidentes do trabalho. 10.2. Princípios de ergonomia no trabalho. 10.3. Códigos e símbolos específicos de Saúde e

Segurança no Trabalho.

TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES:

1. Instalação de sistemas operacionais e outros softwares básicos. 2. Componentes de um computador: hardware (barramentos, periféricos,

dispositivos de entrada e saída) e software. 3. Manutenção de micros e periféricos. 4. Suporte em softwares básicos. 5. Mídias para

armazenamento de dados. 6. Conceitos gerais de sistemas operacionais. 7. Manipulação de Sistemas de Arquivo. 8. Arquivos: conceito, tipos,

nomes e extensões mais comuns. 9. Estrutura de diretórios, caminhos, atalhos e segurança. 10. Operações sobre arquivos e diretórios. 11. Uso

de redes: tipos, classificação, componentes, arquitetura e cabeamento, equipamentos de redes, segurança e desempenho de redes, e

ferramentas tecnológicas. 12. Ferramentas de Automação de Escritório. 13. Correio eletrônico, editores de textos, planilhas eletrônicas e editores

de apresentações. 14. Segurança de informações. 15. Noções de Banco de dados (Access; Intranet). 16. Internet: conceitos e arquitetura;

utilização dos recursos WWW a partir dos Web Browsers, Internet Explorer e Netscape.

NÍVEL SUPERIOR

GESTOR EM SAÚDE COLETIVA:

1. Vigilância em saúde. 2. Modelos de gestão em saúde. 3. Gestão do trabalho em saúde. 4. Gestão da informação em saúde. 5. Auditoria do

Sistema Único de Saúde – SUS. 6. Trabalho em equipe e as relações interpessoais. 7. A comunicação assertiva no processo de trabalho em

serviços de saúde. 8. Estratégias para capacitação e desenvolvimento da equipe de saúde. 9. Análise e interpretação de dados no contexto da

investigação científica, análise crítica de artigos científicos baseado em evidências. 10. Desenvolvimento de pesquisas aplicadas à área de

saúde. Planejamento e programação em Saúde, Planejamento Estratégico e Situacional em Saúde, Instrumentos de Gestão do Sistema Único

de Saúde – SUS, Planejamento Estratégico. 11. Avaliação de Tecnologias em Saúde. 12. Gestão de Contratos e Convênios. 13. Compras

públicas. 14. Gestão Financeira e Orçamentária. 15. Administração de Conflitos. 16. Gestão Financeira. 17. Organização do sistema de saúde

brasileiro. 18. Saúde suplementar. 19. Qualidade e acreditação em saúde. 20. Modelos de atenção à saúde. 21. Gestão de pessoas. 22. Ética e

Bioética. 23. Inovação em saúde. 24. Programa Nacional de Prevenção à Corrupção. 25. Emergências em Saúde Pública. 26. Regulamento

Sanitário Internacional. 27. Parâmetros de qualidade da água e para controle de lançamento de efluentes.

BIOMÉDICO:

Imunologia: Resposta imunológica. Enzimo-imuno-ensaio em micropartículas. Enzimoimunoensaio em microplacas. Metodologia de

quimioluminescência. Metodologia de eletroquioluminescência. Metodologia de nefelometria. Síndrome da imunodeficiência humana (AIDS).

Diagnóstico sorologicos em doenças infecciosas. Diagnósticos sorológicos em doenças autoimunes. Complexo de histocompatibilidade.

Imunologia dos tumores. Marcadores sorológicos tumorais. Hematologia: Coleta, esfregaço e coloração em hematologia; Morfologia de hemácias

e leucócitos; Contagem manual em câmara de hemácias e leucócitos; Dosagem de hemoglobina e determinação de hematócrito; Índices

hematimétricos e contagem diferencial; Dosagem automatizada de hemácias, leucócitos e plaquetas; Coagulação, tempo de coagulação e tempo

de sangramento; Coagulação, tempo de protombina e tempo de tromboplastina parcial ativada; Contagem de reticulócitos e velocidade de

hemossedimentação. Bioquímica: métodos aplicados à Bioquímica e Imunoensaios. Sistemas analíticos e aplicação. Princípios básicos:

fluorometria, fotometria, turbidime-tria, nefelometria, absorção atômica, eletroforese e imunoeletroforese; Carbohidratos, lipídeos, proteínas e

aminoácidos; Eletrólitos e equilíbrio ácido básico; Avaliação da função hepática; Avaliação da função renal; Enzimas cardíacas. Microbiologia:

Meios de culturas: classificação e utilização dos mais utilizados em Laboratório de Análises Clínicas; Esterilização em Laboratório de Análises

Clínicas; Coleta e transporte de amostras clínicas para o exame microbiológico; Classificação morfológica das bactérias; Princípios da coloração

de Gram e Ziehi Neelsen; Processamento das amostras para cultura de bactérias aeróbias; Processamento das amostras para cultura de

micobactérias; Processamento das amostras para cultura de fungos; Teste de sensibilidade aos antimicrobianos (disco difusão, macro e

microdiluição, E test.). Correlação clínico-laboratorial. Gerenciamento da qualidade laboratorial: validação e padronização de técnicas

laboratoriais, coleta e preparação de materiais para análises laboratoriais. Processo de trabalho em laboratório. Administração de materiais em

laboratório clínico. Controle de qualidade. Interferências sobre resultados dos exames. Biossegurança no trabalho de laboratório. Ética e

responsabilidade do profissional de laboratório.

MÉDICO VETERINÁRIO:

1. Código de Ética. 2. Clínica médica veterinária. 3. Métodos Epidemiológicos aplicados à saúde pública. 4. Planejamento, implantação e

avaliação de Programas de Controle de Animais Sinantrópicos, Vetores e Peçonhentos. 5. Principais zoonoses de interesse em saúde pública

urbana: Raiva, Leptospirose e Dengue. 5.1. Zoonoses emergentes: Leishmaniose, Febre Amarela e Hantavirose. 6. Vigilância sanitária de

alimentos. 6.1. Enfermidades transmitidas por alimentos. 6.2. Legislação sanitária relativa ao controle de alimentos. 7. Vigilância Sanitária:

conceito, histórico, objetivos, funções; importância na Saúde Pública.

(…)

1. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

1.1. Os candidatos poderão obter informações gerais referente ao Concurso Público por meio do Edital nº

001 SEPLAG/ SESACRE, de 24 de junho de 2022, seus anexos e demais editais publicados.

1.2. Em caso de dúvidas, o candidato poderá entrar em contato com o IBFC por meio do Serviço de

Atendimento ao Candidato – SAC, pelo telefone (11) 4788-1430, de segunda a sexta-feira úteis, das 7h às

15h30 ou também por meio do endereço eletrônico www.ibfc.org.br.

1.3. Os horários mencionados no presente Edital obedecerão ao horário local da cidade de Rio Branco/AC.

Ricardo Brandão dos Santos

Secretário de Estado de Planejamento e Gestão

Paula Augusta Maia de Faria Mariano

Secretária de Estado de Saúde