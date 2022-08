Inscrições para concurso da Sesacre estão reabertas hoje (15)

O Estado do Acre, por meio das secretarias de Planejamento e Gestão (Seplag) e de Saúde (Sesacre), publica no Diário Oficial desta segunda-feira, 15, o edital nº 003 Seplag/Sesacre, que torna pública a reabertura das inscrições e retificação de alguns subitens, além da inclusão dos conteúdos programáticos dos cargos que foram incluídos no concurso do edital nº 001 Seplag/Sesacre.

O cronograma do certame foi alterado, tendo as inscrições reabertas no período de 15 de agosto a 12 de setembro. As provas estão marcadas para o dia 16 de outubro.

São ofertadas 669 vagas, para cargos de nível médio e superior. Na retificação, foram incluídas vagas para os cargos de Gestor em Saúde Coletiva, Auxiliar em Saúde Bucal, Técnico em Contabilidade, Técnico em Enfermagem, Técnico em Manutenção de Computadores, Médico Veterinário e Biomédico. A remuneração inicial varia entre R$ 1.392,81 e R$ 11.096,93, dependendo do cargo. O certame é organizado pelo Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC).

Os candidatos poderão obter informações por meio dos editais ou entrar em contato com o IBFC por meio do Serviço de Atendimento ao Candidato – SAC, pelo telefone (11) 4788-1430, de segunda a sexta-feira, em dias úteis, das 7h às 15h30, ou ainda por meio do endereço eletrônico www.ibfc.org.br.