As aulas, que serão conduzidas pelo Núcleo de Educação Profissional e Tecnológica (NEPT) Tarauacá, unidade descentralizada da rede Ieptec, estão previstas para iniciar no dia 01/09/22, estando a data condicionada ao preenchimento de 100% das vagas ofertadas em cada turma.

São 20 vagas para o curso de auxiliar administrativo e 20 para o curso de assistente de recursos humanos. A ação é resultado de pactuação do Estado, por meio do Ieptec/Dom Moacyr, junto ao Programa de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) em sua nova denominação Novos Caminhos.

As inscrições estão abertas até o dia 17 de agosto e acontecem de forma presencial, no endereço: Rua João Pessoa, S/N, Bairro Ipepaconha, município de Tarauacá, das 8h às 11h e das 14h às 17h.

As listas com os nomes dos candidatos selecionados e do cadastro de reserva serão divulgadas no dia 29/08/22 no portal do Ieptec: ead.ieptec.ac.gov.br, onde está disponível o edital para mais informações.