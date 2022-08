Aprendizado de Matemática na pandemia é crítico, diz estudo

Teen asian high school boy student solving maths exercise on blackboard with chalk. Education concept.

Com objetivo de obter informações sobre a situação de aprendizagem dos estudantes durante a pandemia, o Interdisciplinaridade e Evidências no Debate Educacional (Iede) e a Primeira Escolha aplicaram, entre agosto e setembro de 2021, minitestes de Língua Portuguesa e Matemática a alunos do 5º e 9º ano do Ensino Fundamental de 14 redes públicas de ensino. A comparação dos resultados dessas redes com a média geral do Brasil no Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) 2019 mostra queda no percentual de alunos com aprendizado adequado tanto no 5º como no 9º ano, nas duas disciplinas avaliadas.

Em Matemática, a situação foi mais crítica: apenas 11,7% dos estudantes apresentaram desempenho considerado adequado para o 5º ano contra 49,9% dos que fizeram o Saeb 2019. No 9º ano, o percentual é 9,2% contra 14,7%. Em Língua Portuguesa, pouco mais da metade dos estudantes (50,8%) do 5º ano que participaram dos minitestes alcançaram patamar considerado adequado. No Saeb 2019, foram 58,4%. No 9º ano, os índices são 21,9% contra 30,9%.

Foram utilizados nos minitestes itens de edições anteriores do Saeb, divulgados na

plataforma Devolutivas Pedagógicas do Ministério da Educação (MEC), hoje desativada, mesclados a itens construídos pela Primeira Escolha a partir das habilidades determinadas pela BNCC para o 5º e 9º ano do Ensino Fundamental. Para o cálculo das médias do Saeb, foi feita uma média das proficiências das escolas participantes.

Os alunos responderam às perguntas por meio do portal de avaliações da Primeira Escolha, sendo que a responsabilidade pela aplicação dos testes foi de exclusividade de cada rede de ensino, não havendo aplicador externo. É importante esclarecer também que a amostra de redes foi constituída a partir de adesão voluntária a um edital publicado no site do Iede (sem nenhum tipo de custo às redes) e não pode ser considerada representativa da realidade do País. Ainda assim, é um estudo que traz insumos importantes para orientar as ações, mostrando quais são os conteúdos que os alunos demonstraram mais dificuldades, incluindo exemplos de itens.

No 5º ano, em Matemática, questões envolvendo perímetro de figuras e comparação de números racionais representados na forma decimal tiveram índices mais baixos de acerto. Em Língua Portuguesa, em geral, os estudantes foram piores quando o enunciado da pergunta trazia a palavra “inferir”. “O estudo foi um esforço de apoiar as redes no trabalho pedagógico durante a pandemia e gerar insumo sobre os impactos da pandemia na educação”, aponta Ernesto Martins Faria, diretor-fundador do Iede. “Precisamos de ações estruturadas para sanar essas defasagens de aprendizado acumuladas e também de outros estudos que se debrucem sobre a situação dos estudantes brasileiros no contexto atual”, conclui.

