A Ufac realizou cerimônia de posse de 42 novos servidores, sendo 25 técnico-administrativos e 17 docentes. A solenidade ocorreu na tarde desta sexta-feira, 12, no Teatro Universitário, e contou com a presença de familiares dos servidores federais recém-empossados, os quais passam a compor o quadro permanente da universidade nos campi de Rio Branco e Cruzeiro do Sul

