Fase norte dos Jogos Universitários teve mais de 250 atletas

A secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SEE), por meio do Departamento de Esportes, participou na noite deste sábado, 13, na sede da Associação Atlética do Banco do Brasil (AABB), do encerramento dos jogos universitários brasileiros (JUBs), do setorial norte. Os jogos foram realizados em parceria com a Confederação Brasileira de Desporto Universitário (CBDU).

Da solenidade de encerramento dos jogos participaram o chefe do Departamento de Esportes da SEE, Júnior Santiago, o vice-presidente nacional da CBDU, Alim Maluf Neto, o presidente da Federação de Desporto Universitário do Acre (FDUA), Renê Santos, além de representantes das delegações dos Estados participantes.

Como o Acre sediou a fase Norte dos jogos universitários, participaram das competições os Estados do Amazonas, Rondônia, Amapá e Roraima, além de equipes do próprio Estado. Foram disputadas modalidades como basquete 3×3, beach tennis, futsal, vôlei de praia e vôlei 4×4 misto.

Os jogos universitários, fase Norte, que contam com a participação de 250 atletas, iniciaram no último dia 10 de agosto, quinta-feira e devem se encerrar neste domingo, 14. As partidas modalidades presentes na competição acontecem no Ginásio Álvaro Dantas (Ginásio Coberto), AABB, além do Centro Integrado de Esporte (CIE).

Para o vice-presidente nacional da CBDU, Alim Maluf Neto, era um sonho antigo se realizar a etapa Norte do JUBs no Estado do Acre. Além dos jogos, a CBDU está capacitando as equipes tanto do Estado quanto da FDUA. “Estamos repassando a expertise da CBDU e passando as experiências ao governo e à federação”, disse.

Já para o chefe de Departamento de Esportes da SEE, Júnior Santiago, a realização dos Jubs no Acre coloca o Estado num pilar nacional tão importante que é de eventos ligados ao desporto nacional. Ele lembrou que também já foram realizados, no Acre, os jogos da fase nacional de vôlei de praia dos jogos escolares.

“Pela primeira vez está acontecendo uma fase nacional do Jubs aqui no Acre. São mais de 200 atletas de sete Estados e conta com a parceria do Estado, que há seis meses requereu o caderno de encargos e junto com a CBDU estamos cumprindo e agora proporcionando esse evento tão importante”, afirmou.