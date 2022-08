Paulo Cézar, da Sejusp, é homenageado no aniversário do Bope 

O secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), coronel Paulo Cézar Rocha dos Santos, foi um dos grandes homenageados, durante a solenidade de aniversário dos 26 anos do Batalhão de Operações Especiais (Bope), realizada no final da tarde desta sexta-feira, 12. O governador Gladson Cameli e o comandante-geral da PMAC, coronel Luciano Dias Fonseca, prestigiaram o evento, que aconteceu na sede do batalhão.

Em sua fala, o titular da Sejusp, um dos fundadores da Companhia de Operações Especiais (COE), embrião do Bope, fez um rico relato histórico do Batalhão, apontando as dificuldades vividas quando integrava a unidade, principalmente referentes às condições de trabalho ofertadas pelo estado, “mas que eram sempre supridas pelo empenho e bravura de seus integrantes. Se não tinha meio, sobrava vontade. Pagava-se a missão e se compria”, disse emocionado.

Ainda em seu discurso, o secretário Paulo Cézar fez questão de discorrer sobre os avanços galgados nos últimos anos pelo Bope, que, “além de ser um batalhão de pronto emprego é um batalhão escola, que forma aqui vários operadores de todas as forças”. Destacou também os expressivos investimentos da atual gestão estadual na segurança pública. “Em todos os meus 31 anos de operador de segurança pública, não lembro ter visto tanto investimento”, concluiu.

Além do titular da Sejusp, também foram homenageados na solenidade o secretário de Estado de Infraestrutura (Seinfra), Cirleudo Alencar; o coronel Paulo Cézar Santos; o juiz de Direito titular da segunda vara do Tribunal do Júri e Auditoria Militar da Comarca de Rio Branco, Alesson Santos; o comandante do 4º BIS, coronel Guilherme Naves; e o comandante do 7º BEC, tenente-coronel Breno Brito, e a defensora pública-geral, Simone Santiago.

Pertencente à Polícia Militar do Acre (PMAC) e comandado pelo tenente-coronel Rômulo Modesto, o Bope é a unidade especializada do Estado para atuar em situações de alto risco em todo o Acre.