A Polícia Rodoviária Federal prendeu, na tarde de ontem (12), um homem por porte ilegal de arma de fogo, em Rio Branco.

A equipe estava em fiscalização de trânsito no km 142 da BR 364 quando abordou um veículo, com dois ocupantes. Durante a vistoria do veículo, foi encontrada uma pistola Glock em compartimento escondido no banco do motorista.

O proprietário da arma não possuía nenhum registro ou autorização para porte. Ele foi preso e encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil de Rio Branco.