Amazul anula homologação de concurso; veja modalidades afetadas

Veja o edital:

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

EDITAL Nº 1, DE 25 DE JANEIRO DE 2022

HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO AMAZUL/INSTITUTO SELECON Nº 1/2022

O Diretor-Presidente da AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A – AMAZUL, no uso de suas atribuições, torna público o Ato de Declaração de Nulidade da homologação do concurso – Edital nº 01/2022, havida em 09/06/2022, para as especialidades de Assistente Administrativo, Advogado, Analista de Administração, Analista de Recursos Humanos, Contador, Designer Gráfico, Engenheiro Civil, Especialista de Radioproteção, Físico, Jornalista, Químico, Técnico de Química e Tecnólogo em Fabricação Mecânica, tendo em vista a identificação de erro material na classificação dos candidatos das referidas especialidades. Permanece inalterada a homologação do concurso para as demais 45 especialidades não citadas nesta publicação.

Em virtude da nulidade, será publicado novo cronograma para as referidas especialidades, reabrindo-se o concurso a partir da etapa de avaliação de títulos após procedimento de heteroidentificação.

O ato de declaração de nulidade e nota de esclarecimentos estão publicados na página da internet da AMAZUL (www.amazul.gov.br) e do Instituto SELECON (www.selecon.org.br).

NEWTON DE ALMEIDA COSTA NETO