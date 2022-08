EDITAL DE SELEÇÃO Nº 2/2022

A SECRETARIA NACIONAL DE PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA DO MINISTÉRIO DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS(MMFDH), em parceria com a UNESCO-ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA E A CULTURA, no âmbito do Projeto 914BRZ3047 – ” Fortalecimento, Promoção e Defesa de Políticas Públicas dos Direitos da Pessoa Idosa: Empoderamento para um Brasil de todas as idades”, torna pública a abertura de processo seletivo para contratação de consultoria técnica, na modalidade produto, conforme a seguir:

PROCESSO Nº 00135.220060/2021-54.

OBJETO: Contratação de profissional com Graduação na área de Educação Física em instituição de educação superior devidamente reconhecida pelo MEC; Pós-Graduação em Educação Física ou na área de Gerontologia, em instituição de educação superior devidamente reconhecida pelo MEC; Experiência mínima de 02 (dois) anos em orientação ou ministração de atividades físicas para adultos.

NÚMERO DE VAGAS: 01(uma) vaga.

VALOR DO CONTRATO: Até R$ 46.870,00(quarenta e seis mil, oitocentos e setenta reais).

DURAÇÃO DO CONTRATO: Estimado em 03(três) meses.

LOCALIDADE DE TRABALHO: Território nacional.

Os interessados em participar do certame deverão enviar o Currículo Padrão, no período de 12/08/2022 até o dia 19/08/2022, para o seguinte endereço eletrônico: cgeas@mdh.gov.br .

O currículo padrão deverá estar em formato PDF e em língua portuguesa.

Os arquivos corrompidos ou com defeitos que impeçam a sua visualização não serão considerados.

No campo “assunto” do e-mail deverá constar “PROJETO UNESCO 914BRZ3047 – Edital nº 02/2022”.

Serão desconsiderados os currículos remetidos após a data indicada e que não atenderem aos requisitos acima elencados.

Para mais informações, consultar Edital(Termo de Referência) disponível na página do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, no endereço eletrônico https://www.gov.br/mdh/pt-br/navegue-por-temas/atuacao-internacional/editais-2022; e no site da UNESCO, www.brasilia.unesco.org/vagasprojetos .

Conforme prevê o Decreto nº 5.151 de 22/07/2004: “É vedada a contratação, a qualquer título, de servidores da Administração Pública Federal, Estadual, do Distrito Federal ou Municipal, direta ou indireta, bem como de empregados de suas subsidiárias e controladas”, no âmbito dos projetos de Cooperação Técnica Internacional.

LAURA APARECIDA DA SILVA SANTOS

Diretora Nacional do Projeto UNESCO 914BRZ3047