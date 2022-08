Zen: Governos de Gladson e Bolsonaro só interessam aos ricos

O deputado Daniel Zen disse nesta quarta-feira (10) em sessão da Assembleia Legislativa do Acre que o que tem chamado a atenção dele é a miséria presente em cada esquina de Rio Branco.

“Gente pedindo dinheiro para comprar comida, uma situação que a gente tinha abolido mas no governo Bolsonaro o Brasil voltou ao Mapa da Fome e o Acre voltou junto”, disse.

Hoje, na condição de deputado, ganha-se bem e não faz muita diferença a alta do gás de cozinha, por exemplo -mas para quem ganha salário mínimo é pesado.

“E o que adianta pagar Auxílio Brasil de R$600 se quem tem carteira assinada não pode receber?”, questiona, referindo-se a quem ganha pouco.

“A quem interessa os governos de Bolsonaro e Gladson Cameli?”, perguntou, respondendo que são os ricos, aqueles que tem posses, pois os pobres estão cada vez pior.

O Brasil que dava oportunidade para todos voltou para o Mapa da Fome e o governo tenta enganar o povo com um auxílio que só dura até dezembro -e no Acre vai na mesma toada. O Programa Renda Mínima Acreana não foi implementado em detrimento do Auxílio do Bem, que tem baixa abrangência.

Os pobres são invisíveis no mandato de Gladson Cameli e de Jair Bolsonaro.