IFRJ divulga lista de aprovados para contratação de professor

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

EDITAL Nº 38, DE 2 DE AGOSTO DE 2022

O Reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições regimentais, homologa a Classificação Final do Processo Seletivo Simplificado para Contratação de Professor Substituto, relativo ao Edital Nº 21/2022, conforme abaixo discriminado:

REGIÃO DOS LAGOS

CAMPUS: Arraial do Cabo

DISCIPLINA: Biologia Geral;Ecologia; Educação Ambiental.

NÚMERO DE INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO ANÁLISE DE CURRÍCULO (N1) ENTREVISTA REMOTA (N2) TOTAL DAS NOTAS CLASSIFICAÇÃO 14979 LEANDRO DE MACEDO SILVA REIS 32,0 59,0 91,0 1º 14976 NATÁLIA CARNEIRO ARDENTE 31,7 59,0 90,7 2º 14399 RENATA DE SOUZA 25,1 58,0 83,1 3º 14192 BRUNO FERRETO FIORILLO 19,6 58,0 77,6 4º 14900 ANDERSON DA ROCHA GRIPP 22,5 55,0 77,5 5º 15053 JULIO CESAR BARRETO DA SILVA 21,4 56,0 77,4 6º 14990 DANIELA BATISTA CORNELI DA SILVA 31,8 40,0 71,8 7º

REGIÃO BAIXADA FLUMINENSE

CAMPUS: Belford Roxo

DISCIPLINA: Fotografia Básica; Fotografia para Moda; Fotografia de Produto; Estúdio Fotográfico; Tratamento de Imagem.

NÚMERO DE INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO ANÁLISE DE CURRÍCULO (N1) ENTREVISTA REMOTA (N2) TOTAL DAS NOTAS CLASSIFICAÇÃO 14326 FERNANDA EDA PAZ LEITE 15,1 56,0 71,1 1º 14953 MARDEN DO VALE NASCIMENTO 24,6 45,0 69,6 2º 14226 GISELE MOTTA FERREIRA 7,0 43,0 50,0 3º 14613 PETRONILIO FILIPE COSTA FERREIRA 1,1 40,0 41,1 4º

CAMPUS: Belford Roxo

DISCIPLINA: Fotografia; Fotografia para Moda; Fotografia para Publicidade e Propaganda.

NÚMERO DE INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO ANÁLISE DE CURRÍCULO (N1) ENTREVISTA REMOTA (N2) TOTAL DAS NOTAS CLASSIFICAÇÃO 14763 PAULO VICTOR SANTOS DIAS 6,0 60,0 66,0 1º 14953 MARDEN DO VALE NASCIMENTO 24,6 41,0 65,6 2º 14893 SOFIA PORTO BAUCHWITZ 14,3 48,0 62,3 3º 14250 FELIPE FERREIRA DE ALMEIDA 6,3 51,0 57,3 4º 14960 RENÉE DE SIQUEIRA MACHADO FARIA 3,8 40,0 43,8 5º

CAMPUS: Duque de Caxias

DISCIPLINA: Artes.

NÚMERO DE INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO ANÁLISE DE CURRÍCULO (N1) ENTREVISTA REMOTA (N2) TOTAL DAS NOTAS CLASSIFICAÇÃO 15005 LUÍSA VALENÇA REIS 12,7 60,0 72,7 1º 15012 NADIANA ASSIS DE CARVALHO 11,4 55,0 66,4 2º 14901 ANA FLÁVIA CHRISPINIANO 21,0 40,0 61,0 3º 14251 ELAINE CRISTINA RODRIGUES DE SOUZA 8,5 45,0 53,5 4º 14971 CAROLINE FRANKLIN OLIVEIRA 6,3 40,0 46,3 5º

CAMPUS: Duque de Caxias

DISCIPLINA: Relações Interpessoais no Trabalho; Didática; Inclusão em Educação; História, política e legislação da Educação; Cinema e Educação; Estágio.

NÚMERO DE INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO ANÁLISE DE CURRÍCULO (N1) ENTREVISTA REMOTA (N2) TOTAL DAS NOTAS CLASSIFICAÇÃO 14526 ADRIANA MARIA DA SILVA 17,1 55,0 72,1 1º 15090 WILLIAM MACHADO DA SILVA 8,1 57,0 65,1 2º 14217 HELLEN GREGOL ARAUJO 7,3 52,0 59,3 3º

CAMPUS: Nilópolis

DISCIPLINA: Projeto Integrador II, Projeto Integrador V, Didática, História, Política e Legislação da Educação.

NÚMERO DE INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO ANÁLISE DE CURRÍCULO (N1) ENTREVISTA REMOTA (N2) TOTAL DAS NOTAS CLASSIFICAÇÃO 15071 GRAÇA HELENA SILVA DE SOUZA 18,1 58,0 76,1 1º 14526 ADRIANA MARIA DA SILVA 17,8 55,0 72,8 2º 15090 WILLIAM MACHADO DA SILVA 8,1 58,0 66,1 3º 14942 FLAVIA ERNESTO DE OLIVEIRA DA SILVA ALVES 16,6 40,0 56,6 4º

CAMPUS: Nilópolis

DISCIPLINA: LIBRAS.

NÚMERO DE INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO ANÁLISE DE CURRÍCULO (N1) ENTREVISTA REMOTA (N2) TOTAL DAS NOTAS CLASSIFICAÇÃO 14656 ANDRÉ LUIZ PRATA DE QUEIROZ 10,0 49,0 59,0 1º

CAMPUS: Nilópolis

DISCIPLINA: Matemática do Ensino Médio, Cálculo, Álgebra Linear e Geometria Analítica.

NÚMERO DE INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO ANÁLISE DE CURRÍCULO (N1) ENTREVISTA REMOTA (N2) TOTAL DAS NOTAS CLASSIFICAÇÃO 14887 DANIEL DE OLIVEIRA LIMA 18,1 55,7 73,8 1º 14782 DILLYANE PETIZERO DIONIZIO 21,2 51,0 72,2 2º 14267 ALAN DE FREITAS 22,4 47,3 69,7 3º 14498 RICARDO MOTTA TELO 10,2 53,0 63,2 4º 14188 ALISSON DA SILVA PINTO 8,6 54,0 62,6 5º 14571 JULIANA BONFIM NEVES DA SILVA 19,1 40,7 59,7 6º

CAMPUS: Nilópolis

DISCIPLINA: Operações Unitárias I; Processos Orgânicos II; Operações Unitárias; Validação de Métodos Analíticos.

NÚMERO DE INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO ANÁLISE DE CURRÍCULO (N1) ENTREVISTA REMOTA (N2) TOTAL DAS NOTAS CLASSIFICAÇÃO 14200 GUSTAVO DIAS AZEVEDO 15,4 60,0 75,4 1º 14898 JULIANA OLIVEIRA PEREIRA 24,6 50,0 74,6 2º 14435 ISAAC DOS SANTOS NUNES 14,8 55,0 69,8 3º 14889 JAQUELINE SOUZA DE FREITAS 15,9 50,0 65,9 4º 14186 ERICK MAX MOURAO MONTEIRO DE AGUIAR 9,1 45,0 54,1 5º 14334 RAFAELLA SILVA AREDES 6,9 40,0 46,9 6º 14359 RONNEY JOSÉ OLIVEIRA SANTOS 0,4 40,0 40,4 7º

CAMPUS: Nilópolis

DISCIPLINA: Biologia I, Biologia II, Ecologia e Poluição.

NÚMERO DE INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO ANÁLISE DE CURRÍCULO (N1) ENTREVISTA REMOTA (N2) TOTAL DAS NOTAS CLASSIFICAÇÃO 14204 RONEY RODRIGUES GUIMARÃES 25,1 57,0 82,1 1º 14392 ÁISLAN DE CARVALHO VIVARINI 25,8 53,0 78,8 2º 15043 DEIVID COSTA SOARES 25,9 52,0 77,9 3º 14446 BIANCA FRAGA MENEZES 16,9 60,0 76,9 4º 14189 ALEXANDRE ANTUNES BRUM 20,7 48,0 68,7 5º 14225 GUILHERME OYARZABAL DA SILVA 13,1 55,0 68,1 6º 14229 LILHA MARIA BARBOSA DOS SANTOS 20,9 40,0 60,9 7º 14818 NATÁLIA MARIA LANZARINI 16,4 40,0 56,4 8º

CAMPUS: Paracambi

DISCIPLINA: Filosofia.

NÚMERO DE INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO ANÁLISE DE CURRÍCULO (N1) ENTREVISTA REMOTA (N2) TOTAL DAS NOTAS CLASSIFICAÇÃO 14977 FERNANDA BELO GONTIJO 13,1 55,0 68,1 1º 14789 RAFAEL FERNANDES BARROS DE SOUZA 12,7 55,0 67,7 2º 14864 MARCOS NEVES SIQUEIRA 9,5 55,0 64,5 3º 14951 PAULO HENRIQUE DA SILVA LOPES 11,4 50,0 61,4 4º 14390 ÍTALO CLAY TAVARES DE LIMA 10,0 50,0 60,0 5º 14841 ANDRÉ LUIZ BENTES FERREIRA DA CRUZ 13,2 45,0 58,2 6º 14831 GUILHERME LANARI BÓ CADAVAL 11,0 43,0 54,0 7º 14993 MATHEUS MARTINS SILVA 13,2 40,0 53,2 8º

CAMPUS: Paracambi

DISCIPLINA: Inglês.

NÚMERO DE INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO ANÁLISE DE CURRÍCULO (N1) ENTREVISTA REMOTA (N2) TOTAL DAS NOTAS CLASSIFICAÇÃO 14843 GABRIEL BOTH BORELLA 7,3 55,0 62,3 1º 15059 JÚLIO DE OLIVEIRA LIMA 6,2 53,0 59,2 2º 14614 SILVANA DE SOUZA GONÇALVES DA SILVA 2,0 40,0 42,0 3º

CAMPUS: São João de Meriti

DISCIPLINA: Português/inglês.

NÚMERO DE INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO ANÁLISE DE CURRÍCULO (N1) ENTREVISTA REMOTA (N2) TOTAL DAS NOTAS CLASSIFICAÇÃO 14926 RODRIGO COSTA DOS SANTOS 10,4 55,0 65,4 1º 14997 PEDRO LUÍS SALA VIEIRA 9,9 50,0 59,9 2º

CAMPUS: São João de Meriti

DISCIPLINA: Métodos Quantitativos e Cálculo.

NÚMERO DE INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO ANÁLISE DE CURRÍCULO (N1) ENTREVISTA REMOTA (N2) TOTAL DAS NOTAS CLASSIFICAÇÃO 14188 ALISSON DA SILVA PINTO 6,6 60,0 66,6 1º 15006 LUCIANO DOS SANTOS 21,9 40,0 61,9 2º 14314 CLAUDIO APRIGIO DA SILVA 2,0 45,0 47,0 3º

CAMPUS: São João de Meriti

DISCIPLINA: Empreendedorismo, Marketing e Serviços, Gestão Estratégica.

NÚMERO DE INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO ANÁLISE DE CURRÍCULO (N1) ENTREVISTA REMOTA (N2) TOTAL DAS NOTAS CLASSIFICAÇÃO 14194 DIEGO DE OLIVEIRA DA CUNHA 24,8 45,0 69,8 1º 14906 VANESSA FARIA SILVA 12,7 55,0 67,7 2º 14766 MARLLON CALAES CARVALHO 8,9 57,0 65,9 3º 14283 ÍTALO DE PAULA CASEMIRO 8,5 52,0 60,5 4º 14243 DANIEL RODRIGUES CORDEIRO 10,8 48,0 58,8 5º 14573 LUCIANE MACHADO PIZETTA 18,4 40,0 58,4 6º 14954 FLORA THAMIRIS RODRIGUES BITTENCOURT 12,6 45,0 57,6 7º 14275 MIRIAN CRISTINA VIDAL DA ROCHA 10,8 45,0 55,8 8º 14333 SUZANNY BARRETO DA SILVA 15,6 40,0 55,6 9º 14618 PAULO ROBERTO FEITOSA ALVES 9,3 41,0 50,3 10º

REGIÃO METROPOLITANA

CAMPUS: Realengo

DISCIPLINA: Estágio em Terapia Ocupacional II; Terapia Ocupacional em Ação Social I; Terapia Ocupacional Em Ação Social II; Estado, Sociedade e Políticas Públicas.

NÚMERO DE INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO ANÁLISE DE CURRÍCULO (N1) ENTREVISTA REMOTA (N2) TOTAL DAS NOTAS CLASSIFICAÇÃO 14895 DANIELA DE MELO GOMES 16,45 53,0 69,5 1º 14274 RAISA SAIRON XAVIER DE LIMA 4,2 46,0 50,2 2º

CAMPUS: Realengo

DISCIPLINA: Fisioterapia em Dermatofuncional, Práticas Assistivas I, II e III, Estágio Supervisionado em Fisioterapia I, II e III, Promoção e Cuidado em Saúde, Projeto de Intervenção.

NÚMERO DE INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO ANÁLISE DE CURRÍCULO (N1) ENTREVISTA REMOTA (N2) TOTAL DAS NOTAS CLASSIFICAÇÃO 14916 HELOISA APARECIDA FERREIRA 10,4 55,0 65,4 1º 14351 ALINE LIMA PESSÔA 2,0 40,0 42,0 2º

CAMPUS: Realengo

DISCIPLINA: Estágio Supervisionado em Fisioterapia I, Humanização em Saúde, Educação e Promoção em Saúde, Projeto de Intervenção, Educação em Saúde, Promoção e Cuidado em Saúde.

NÚMERO DE INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO ANÁLISE DE CURRÍCULO (N1) ENTREVISTA REMOTA (N2) TOTAL DAS NOTAS CLASSIFICAÇÃO 14593 JULIANA VALENTIM BITTENCOURT 8,2 54,0 62,2 1º 14530 CARLA PORTO LOURENÇO 11,8 45,0 56,8 2º 14860 IGOR DA SILVA BONFIM 9,0 40,0 49,0 3º

CAMPUS: Rio de Janeiro

DISCIPLINA: Cultura de Tecidos Vegetais; Virologia Vegetal; Virologia.

NÃO HÁ CANDIDATOS CLASSIFICADOS PARA ESTA DISCIPLINA.

CAMPUS: Rio de Janeiro

DISCIPLINA: Anatomia Vegetal; Biologia Básica I e II; Fisiologia Vegetal; Morfologia Vegetal.

NÚMERO DE INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO ANÁLISE DE CURRÍCULO (N1) ENTREVISTA REMOTA (N2) TOTAL DAS NOTAS CLASSIFICAÇÃO 14291 WELLINGTON RODRIGUES DE MATOS 26,0 52,0 78,0 1º 14908 CRISTINA MOLL HÜTHER 23,8 51,3 75,1 2º 14800 LUANA BEATRIZ DOS SANTOS NASCIMENTO 22,5 51,3 73,8 3º 14398 MATHEUS DA SILVA TIRADO 6,7 47,0 53,7 4º 14339 VINICIUS SOUZA MAGALHÃES LEITE 6,5 45,3 51,8 5º

CAMPUS: Rio de Janeiro

DISCIPLINA: Controle de Qualidade Físico-Químico Farmacêutico I e II, Tecnologia Farmacêutica, Boas Práticas e Gestão da Qualidade.

NÚMERO DE INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO ANÁLISE DE CURRÍCULO (N1) ENTREVISTA REMOTA (N2) TOTAL DAS NOTAS CLASSIFICAÇÃO 14581 VERONICA GABRIELA BENAVIDE 14,95 55,7 70,7 1º 14984 FRANCISCO ALEXANDRINO JUNIOR 12,25 57,3 69,6 2º 14387 GLORIA MARIA RAMALHO SOARES GRELLE 16,4 51,0 67,4 3º 14431 GABRIEL SILVA MARQUES BORGES 13,5 53,0 66,5 4º

CAMPUS: Rio de Janeiro

DISCIPLINA: Gestão de Resíduos; Empreendedorismo; Gestão da Qualidade; Meio Ambiente e Desenvolvimento; Gestão Ambiental Pública.

NÚMERO DE INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO ANÁLISE DE CURRÍCULO (N1) ENTREVISTA REMOTA (N2) TOTAL DAS NOTAS CLASSIFICAÇÃO 15038 ELISA MARIA MANO ESTEVES 15,65 60,0 75,7 1º 14670 CAROLINA DIAS LELACHÊR 9,05 57,0 66,1 2º 14550 ANDREZA GARCIA DE GOUVEIA 13,75 46,0 59,8 3º 14214 SIRLEY DE FATIMA DOS SANTOS DE MELO 19,05 40,0 59,1 4º

CAMPUS: Rio de Janeiro

DISCIPLINA: Fenômenos de Transporte; Balanço de Massa e Energia; Operações Unitárias; Instrumentação Industrial; Projeto Integrador.

NÚMERO DE INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO ANÁLISE DE CURRÍCULO (N1) ENTREVISTA REMOTA (N2) TOTAL DAS NOTAS CLASSIFICAÇÃO 14898 JULIANA OLIVEIRA PEREIRA 31,6 55,3 86,9 1º 14200 GUSTAVO DIAS AZEVEDO 15,95 60,0 76,0 2º 14435 ISAAC DOS SANTOS NUNES 14,75 58,0 72,8 3º 14186 ERICK MAX MOURAO MONTEIRO DE AGUIAR 7,4 51,0 58,4 4º 14641 VICTOR RAFAEL LEAL DE OLIVEIRA 8,65 47,0 55,7 5º

CAMPUS: Rio de Janeiro

DISCIPLINA: Processos Petroquímicos; Tecnologia de Petróleo; Corrosão e Processos Industriais (Orgânicos e Inorgânicos); Projeto Integrador.

NÚMERO DE INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO ANÁLISE DE CURRÍCULO (N1) ENTREVISTA REMOTA (N2) TOTAL DAS NOTAS CLASSIFICAÇÃO 14448 HELGA ELISABETH PINHEIRO SCHLUTER* 30,3 60,0 90,3 1º 14898 JULIANA OLIVEIRA PEREIRA* 31,6 58,7 90,3 2º 14664 RAFAEL GAMA 30,0 57,0 87,0 3º 15040 FREDERICO ANDERSON PASSOS SCHOENE 30,0 56,3 86,3 4º 15015 LEONARD GUIMARÃES CARVALHO 25,35 58,0 83,4 5º 14183 BÁRBARA MOREIRA DA CONCEIÇÃO 25,0 54,7 79,7 6º 14496 KARLA GOMES DE ALENCAR PINTO 31,3 44,0 75,3 7º 14203 FÁBIO CARVALHO DE SOUZA 26,5 48,2 74,7 8º

*Critério de desempate, conforme o subitem 6.3

CAMPUS: São Gonçalo

DISCIPLINA: Administração.

NÚMERO DE INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO ANÁLISE DE CURRÍCULO (N1) ENTREVISTA REMOTA (N2) TOTAL DAS NOTAS CLASSIFICAÇÃO 14397 RODRIGO FERREIRA DA SILVA 34,0 60,0 94,0 1º 14287 JAQUELINE MARIA FRANCO 18,28 40,0 58,3 2º

REGIÃO SUL FLUMINENSE

CAMPUS: Pinheiral

DISCIPLINA: Fundamentos da Administração Pública; Introdução a Políticas Públicas; Elaboração de Projetos I; Elaboração de Projetos II; Elaboração de Projetos III.

NÚMERO DE INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO ANÁLISE DE CURRÍCULO (N1) ENTREVISTA REMOTA (N2) TOTAL DAS NOTAS CLASSIFICAÇÃO 14753 MAYCON ROHEN LINHARES 12,9 56,0 68,9 1º 15058 CARLA GUIMARÃES FERREIRA 17,9 50,0 67,9 2º 14536 MARCIO MARCELO DE OLIVEIRA 16,4 42,0 58,4 3º 15016 JÉSSICA GUERRA INÁCIO DE OLIVEIRA FERREIRA 10,2 44,0 54,2 4º

CAMPUS: Pinheiral

DISCIPLINA: Educação Inclusiva; Didática; Educação para Públicos Específicos.

NÚMERO DE INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO ANÁLISE DE CURRÍCULO (N1) ENTREVISTA REMOTA (N2) TOTAL DAS NOTAS CLASSIFICAÇÃO 14500 ALBA VALERIA DA SILVA MACHADO VIDAL 19,9 55,0 74,9 1º 14453 ANDREIA DA SILVA 2,0 40,0 42,0 2º

CAMPUS: Volta Redonda

DISCIPLINA: Automação Industrial; Controle de Processos Industriais; Desenho Técnico; Gestão de Projetos; Instrumentação Industrial; Processos Industriais; Programação em

PLC’s (Controlador Lógico Programado); Projetos de Automação; Redes Industriais; Sistemas Digitais de Controle.

NÚMERO DE INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO ANÁLISE DE CURRÍCULO (N1) ENTREVISTA REMOTA (N2) TOTAL DAS NOTAS CLASSIFICAÇÃO 14943 VANESSA APARECIDA DE SÁ MACHADO 17,2 53,0 70,2 1º 15018 ROQUE HUDSON DA SILVA MARTINS 7,25 58,0 65,3 2º 14201 CAIO MARIANO DA SILVA ANASTACIO 7,1 48,0 55,1 3º 14256 JEFFERSON GOMES DO NASCIMENTO 7,9 44,0 51,9 4º

CAMPUS: Volta Redonda

DISCIPLINA: Matemática e Métodos Quantitativos para o Ensino Médio.

NÚMERO DE INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO ANÁLISE DE CURRÍCULO (N1) ENTREVISTA REMOTA (N2) TOTAL DAS NOTAS CLASSIFICAÇÃO 14999 CARLOS EDUARDO DE MORAIS FERREIRA 7,65 50,0 57,7 1º 14986 ÉVELLI ALINE DE JESUS MAIA SANTOS 3,35 50,0 53,4 2º 15061 SILVÂNIA DE CASTRO DURIGUÊTTO 9,0 43,0 52,0 3º 14442 FABIANA CAMPOS DO NASCIMENTO 0,7 47,0 47,7 4º 14523 VIVIANE DE JESUS LEITE 7,0 40,0 47,0 5º 14314 CLAUDIO APRIGIO DA SILVA 2,0 42,0 44,0 6º

CAMPUS: Volta Redonda

DISCIPLINA: Controle de Qualidade; Tratamento de Dados; Metrologia; Mecânica; Gestão de Saúde, Meio Ambiente e Segurança; Metrologia Industrial; Calibração Industrial.

NÚMERO DE INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO ANÁLISE DE CURRÍCULO (N1) ENTREVISTA REMOTA (N2) TOTAL DAS NOTAS CLASSIFICAÇÃO 14360 BRUNO MASCARENHAS LOZANO 16,4 57,0 73,4 1º 14494 AMANDA THAIS LOUREIRO 14,0 54,0 68,0 2º 14529 SAMANTA DA SILVA NERI GOMES 17,65 49,0 66,7 3º 14944 CAMILA APARECIDA MACIEL DA SILVEIRA 24,75 41,0 65,8 4º 14796 CARLA DORNELLA TRESSA CALDAS 17,25 40,0 57,3 5º

RAFAEL BARRETO ALMADA