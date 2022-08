Sobre o Projeto de Lei de autoria do Executivo que cria 137 cargos comissionados para a prefeitura de Rio Branco, enviado à Câmara Municipal nesta quinta-feira (4), o discurso da vereadora Michelle Melo (PDT) não podia ser diferente, a pedetista não poupou criticas à gestão de Bocalom e se declarou contrária ao PL.

De acordo com a justificativo do projeto, a proposição visa complementar a última Reforma Administrativa, Michelle disse que essa justificativa não é plausível, e relatou inúmeros problemas como a falta de médicos, de infraestrutura, filas para agendamentos em consulta, entre outros que a prefeitura enfrenta atualmente.

‘’Com essa desculpa que a prefeitura está trabalhando demais que precisa de mais pessoas para produzir, para mim está sendo uma desculpa esfarrapada porque a gente não vê soluções para resolver os problemas da população, hoje eu me encontro extremamente indignada (…) é desrespeitoso com a nossa população, nossa população está passando fome, está sem emprego, jovens sem oportunidade, sem esperança e nós estamos aqui gastando o nosso tempo pra aprovar um projeto de cargo comissionado, vocês já sabem, sou contra esse projeto! nós precisamos trabalhar para as pessoas e revolver o problema delas ‘’ explanou a vereadora.