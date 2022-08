DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

EDITAL

CONCURSO PÚBLICO

No uso de suas atribuições legais, torna pública a realização de Concurso Público destinado ao provimento de cargos públicos efetivos e à formação de cadastro de reservas, observados os termos das leis citadas, legislação complementar e demais normas contidas em Edital 02/2022. As inscrições serão realizadas pela internet, no sítio eletrônico da Fundep – Gestão de Concursos (www.gestaodeconcursos.com.br) no período de 17/10/22 a 18/11/22, observados o horário de Brasília e critérios do Edital. As provas objetivas e discursivas serão realizadas, preferencialmente no Municípios de Lavras/MG, no dia 15/01/2023. O Edital, em sua integra, será divulgado nos endereços eletrônicos www.lavras.mg.gov.br e www.gestaodeconcursos.com.br, e seu extrato de aviso de publicação será veiculado no Diário Oficial do Município de Lavras.

JONATHAN SOUZA

Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos