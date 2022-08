O deputado Marcos Cavalcante disse nesta quarta-feira (3) que o PDT começa hoje sua convenção. “Estaremos lá com uma chapa pronta”, disse.

Ele aproveitou para lembrar que de 12 a 14 de agosto acontece o Festival do Açaí de Feijó. “O prefeito está trabalhando para que seja uma das maiores festas que já aconteceram naquele município”, disse. Tierry e Zezo são atrações, além de João Bosco e Venícius.

O deputado destacou as atrações locais, artistas acreanos que se apresentarão.

Cavalcante reafirmou que o Estado precisa evoluir no cultivo do açaí e outros produtos.

