IBGE retifica resultado de seleção de pesquisas por telefone

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

EDITAL DE 2 DE AGOSTO DE 2022

RETIFICAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO EDITAL Nº 6/2022, PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO COMPLEMENTAR AO EDITAL Nº 1/2022

O Presidente da FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA-IBGE torna pública a retificação do resultado final do Edital 06/2022, Processo Seletivo Simplificado Complementar ao Edital 01/2022, para a função de Agente Censitário de Pesquisas por Telefone, publicado no Diário Oficial da União nº 109, de 9 de junho de 2022, seção 3, página 81, na seguinte ordem: turno, número de inscrição, nome do candidato, nota final, classificação por tipo de vaga e situação no processo seletivo simplificado complementar por tipo de vaga.

Turno Inscrição Nome Nota final Classificação Ampla Classificação PcD Classificação PPP Situação Ampla Situação PcD Situação PPP I 7833 SELMA DA SILVA 10 1 – – Classificado – – I 7454 REGINA RODRIGUES CUNHA DO NASCIMENTO 10 2 – – Classificado – – I 6591 ANA LUCIA SANTOS MARTINS 10 3 – – Classificado – – I 7163 JOSE CARLOS PIMENTEL FERNANDES 10 4 – – Classificado – – I 6571 ANALUCIA RAPOSO TELLES PELLEGRINO DO NASCIMENTO 10 5 – – Classificado – – I 6652 JOANA D ARK RODRIGUES DOS SANTOS 10 6 – – Classificado – – I 3644 ADOLPHO FERREIRA BULHOES 10 7 – – Classificado – – I 8654 MAURO NELSON DA SILVA ROCHA 10 8 – – Classificado – – I 8957 GIBSON LUIZ MONTEIRO PROCOPIO 10 9 – – Classificado – – I 6355 INES ROCHA 10 10 – – Classificado – – I 8926 LUZIA RIBEIRO CALVELLI 10 11 – – Classificado – – I 8905 MARIA ESTHER LOURENCO 10 12 – – Classificado – – I 8237 MIRIAN CRUZ MARTINS COSTA 10 13 – – Classificado – – I 8041 MARCO ANTONIO BANZON DE ANDRADE 10 14 – – Classificado – – I 8200 MARIA CRISTINA DOWSLEY GROSSI 10 15 – – Classificado – – I 9111 ADILSON SILVA DO NASCIMENTO 10 16 – – Classificado – – I 9061 CLAUDIA REGINA DOS SANTOS SILVA 10 17 – – Classificado – – I 9237 MONICA DOS SANTOS MOREIRA 10 18 – – Classificado – – I 9109 ANA CRISTINA OLIVEIRA DE AQUINO 10 19 – – Classificado – – I 4485 FABIO CALASSARA 10 20 – – Não eliminado – – I 9236 MARCOS AURELIO ALVES 10 21 – 1 Não eliminado – Classificado I 8479 VALDECI SERGIO DA SILVA 10 22 – – Não eliminado – – I 5577 LUCIANA MARIA PINA ANDRADE 10 23 – – Não eliminado – – I 9035 ALEXANDRE DOS REIS PEREIRA 10 24 – – Não eliminado – – I 9049 KATIA CRISTINA BONIFACIO VALERIO 10 25 – – Não eliminado – – I 9117 FERNANDA CAVALCANTI DE SOUZA 10 26 – – Não eliminado – – I 9161 NILZA DE FREITAS BOLDRINI DE LIMA 10 27 – – Não eliminado – – I 8610 ALEXANDRA LOPES ARMOND 10 28 – – Não eliminado – – I 8789 SMONE DA SILVA DOS NASCIMENTO 10 29 – 2 Não eliminado – Classificado I 9045 ISSA CAROLA CIFUENTES JOFRE 10 30 – – Não eliminado – – I 6972 ANDREIA MARIA DA SILVA 10 31 – – Não eliminado – – I 8981 JANE DE MEDEIROS MOREIRA 10 32 – – Não eliminado – – I 6236 ALESSANDRA MARIA SARPE 10 33 – – Não eliminado – – I 6497 LUCIANA MARTINS DOS REIS DE PAULA VIEIRA 10 34 – – Não eliminado – – I 7306 MONICA BARBARA TINOCO GONCALVES MARINI 10 35 – – Não eliminado – – I 9175 ADRIANA MOURA TOFANO DIAS DA SILVA 10 36 – – Não eliminado – – I 7042 MARCIA AMOZES VILLARD 10 37 – – Não eliminado – – I 6149 ANA RAQUEL DE OLIVEIRA CAMARA 10 38 – – Não eliminado – – I 6221 MARIA CRISTIANE DOS SANTOS 10 39 – 3 Não eliminado – Classificado I 7354 VERONILSON SILVA DE OLIVEIRA 10 40 – – Não eliminado – – I 8182 JANAINA NUNES CORREIA BRAGA DA SILVA 10 41 – 4 Não eliminado – Classificado I 8321 SULNARA MARIA DIAS 10 42 – – Não eliminado – – I 9105 ERIKA CRISTINA CASTRO 10 43 – – Não eliminado – – I 8221 FABIANA NUNES DUARTE 10 44 – – Não eliminado – – I 8503 ELAINE FERREIRA DINIZ 10 45 – – Não eliminado – – I 5926 VINICIUS COSTA COUTINHO DE SOUSA 10 46 – – Não eliminado – – I 7291 CLAUDILENE SILVA OLIVEIRA 10 47 – 5 Não eliminado – Classificado I 8285 LAVINIA DE LIMA GUIMARAES 10 48 – – Não eliminado – – I 9120 DANIELLE MAXIMINO DA SILVA 10 49 – – Não eliminado – – I 6664 DEISE BARBOSA DE SOUZA DA HORA 10 50 – – Não eliminado – – I 7092 REGIANE GUIMARAES ALENCAR 10 51 – 6 Não eliminado – Classificado I 4544 PATRICIA PEREIRA DE LIMA 10 52 – – Não eliminado – – I 4357 ERICA BATISTA CHAVES 10 53 – – Não eliminado – – I 8218 DANIELLE BRAVO FRANCISCO DE SOUZA 10 54 – 7 Não eliminado – Classificado I 8347 THAIS E SOUZA LABANCA DA SILVA 10 55 – 8 Não eliminado – Classificado I 8498 EDUARDO DO PRADO BRASIL 10 56 – – Não eliminado – – I 8820 CNTIA DE CARVALHO SILVA DOS SANTOS 10 57 – – Não eliminado – – I 8777 ROSELI DOS SANTOS ARAUJO 10 58 – 9 Não eliminado – Classificado I 7668 FLAVIA GOUDAR DO NASCIMENTO DE ALMEIDA 10 59 – – Não eliminado – – I 8764 RENATA MASCARENHAS MORENO MOURA 10 60 – – Não eliminado – – I 3635 ERIKA CHAVES DA CRUZ 10 61 – – Não eliminado – – I 7985 CINTHIA CRISTINA RODRIGUES 10 62 – 10 Não eliminado – Classificado I 9172 SUELEN REZENDE DA SILVA ROCHA MARQUES 10 63 – – Não eliminado – – I 7316 ALCILENE MENDES DE MATOS 10 64 – – Não eliminado – – I 8621 BRUNA DA SILVA MAIA 10 65 – 11 Não eliminado – Classificado I 8436 CILEIA MOTA DE ABREU SOUZA 10 66 – 12 Não eliminado – Classificado I 7387 THIAGO ALBERTO GOMES DE SOUZA 10 67 – 13 Não eliminado – Não eliminado I 7682 ODHARA CRISTINA SEVERO DE OLIVEIRA BRITTO 10 68 – 14 Não eliminado – Não eliminado I 9221 RAFAELA DE ARAUJO 10 69 – – Não eliminado – – I 4606 CAMILA DE AZEVEDO STABENOW 10 70 – – Não eliminado – – I 8424 BRUNA CARDOSO DA SILVA 10 71 – 15 Não eliminado – Não eliminado I 6386 JAQUELINE GARCIA DA SILVA 10 72 – – Não eliminado – – I 6596 BRUNO FELIPE PEREIRA DA ANUNCIACAO LEMOS 10 73 – – Não eliminado – – I 4324 BIANCA PEREIRA ORNELLAS 10 74 – – Não eliminado – – I 7276 RAQUEL DA SILVA DIAS 10 75 – 16 Não eliminado – Não eliminado I 6630 SABRINA BEZERRA CAVALCANTI 10 76 – – Não eliminado – – I 7652 DANIEL DOS SANTOS NASCIMENTO 10 77 – – Não eliminado – – I 9271 MONALISSA OUVERNEY NOBRE DA SILVA 10 78 – – Não eliminado – – I 6637 NATALIA ROMANO DE SOUSA 10 79 – – Não eliminado – – I 4894 JOSE CARLOS DE ARAUJO 10 80 – – Não eliminado – – I 9222 RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA 10 81 – – Não eliminado – – I 8501 SUELEN TEIXEIRA ANTONIO 10 82 – 17 Não eliminado – Não eliminado I 9162 ZELIA RIBEIRO AUGUSTO 10 83 – 18 Não eliminado – Não eliminado I 8953 CAMILA SANTANA DA ROCHA 10 84 – 19 Não eliminado – Não eliminado I 3965 JANIMARA MAURO MELO 10 85 – – Não eliminado – – I 6580 ANTONIO JORGE RODRIGUES DOS SANTOS 10 86 – 20 Não eliminado – Não eliminado I 8232 MICHELE RIBEIRO ARAUJO 10 87 – – Não eliminado – – I 3990 RODOLFO DOS SANTOS ROQUE 10 88 – – Não eliminado – – I 8044 RAQUEL MOURA DE ARAUJO 10 89 – – Não eliminado – – I 7633 DANIELLE MONTEIRO FERREIRA 10 90 – – Não eliminado – – I 9031 LUCILENE DA SILVA 10 91 – – Não eliminado – – I 9024 THAMIRES FERREIRA DA COSTA 10 92 – – Não eliminado – – I 8412 HELIO PAIVA CACIANO JUNIOR 10 93 – 21 Não eliminado – Não eliminado I 9201 LUCIA CAROLINA MARINHO 10 94 – – Não eliminado – – I 9167 PRISCILA FLOOR BARBOSA 10 95 – – Não eliminado – – I 9146 THAMIRES SOARES LOURENCO 10 96 – – Não eliminado – – I 4149 ALINE DE ASSIS FERNANDES DA SILVA 10 97 – – Não eliminado – – I 9230 MARCELO VALENTE DE SOUSA 10 98 – – Não eliminado – – I 7716 ANA CAROLINA DE OLIVEIRA QUINTILIANO 10 99 – – Não eliminado – – I 4000 RAYZA MACHADO BARBOZA 10 100 – – Não eliminado – – I 8994 CAROLINE SANTIAGO JACINTO 10 101 – – Não eliminado – – I 8212 MAYARA MORAIS DA COSTA 10 102 – – Não eliminado – – I 8741 MONIQUE DA SILVA DOS SANTOS 10 103 – – Não eliminado – – I 9132 HUMBERTO OLIVEIRA RODRIGUES 10 104 – – Não eliminado – – I 6062 MARCELO SILVA CUNHA MARTINS 10 105 – – Não eliminado – – I 4823 ANASTACIA CRISTINA REIS LOURDES 10 106 – 22 Não eliminado – Não eliminado I 4515 BRUNA RAFAELA DE OLIVEIRA CUNHA 10 107 – – Não eliminado – – I 4405 DEORNE MONTEIRO DOS SANTOS 10 108 – 23 Não eliminado – Não eliminado I 8998 JAQUELINE DE ANDRADE GUIMARAES 10 109 – – Não eliminado – – I 8670 GABRIELA GUIMARAES DE BARROS 10 110 – – Não eliminado – – I 6983 BIANCA TEIXEIRA SANTANA 10 111 – – Não eliminado – – I 5357 JEICILANE DA SILVA SANTOS 10 112 – – Não eliminado – – I 8201 VINICIUS PASSOS SOARES 10 113 – 24 Não eliminado – Não eliminado I 5516 ALANA MOREIRA COSTA DO NASCIMENTO 10 114 – – Não eliminado – – I 9239 MARCOS PAULO DE AQUINO CAMPOS 10 115 – – Não eliminado – – I 9119 THAYS REGINA SILVA DOS SANTOS 10 116 – 25 Não eliminado – Não eliminado I 7294 DEBORA MAGALHAES CARDOSO 10 117 – – Não eliminado – – I 4785 ALMIR PAULO RANGEL DE ALMEIDA 10 118 – 26 Não eliminado – Não eliminado I 9071 VINICIUS SANTIAGO DOS SANTOS 10 119 – 27 Não eliminado – Não eliminado I 8203 PAULA LIMA DOS SANTOS 10 120 – – Não eliminado – – I 8773 RODOLFO GOMES VALE 10 121 – – Não eliminado – – I 8240 MORENA LOBO BELLO 10 122 – – Não eliminado – – I 8400 CAROLINE DE JESUS LOBATO 10 123 – – Não eliminado – – I 6198 JOAO PAULO DE SOUZA SANTOS 10 124 – – Não eliminado – – I 6645 PAULO JANSES DOS SANTOS CARNEIRO 10 125 – 28 Não eliminado – Não eliminado I 6585 JULIANA BRAGANCA AUGUSTO DOS SANTOS 10 126 – – Não eliminado – – I 9078 JOICILENE SILVA DOS SANTOS 10 127 – – Não eliminado – – I 8493 DOUGLAS BRAMBILA DOS SANTOS 10 128 – – Não eliminado – – I 9129 JOSE YURI DE SOUZA FEIJAO 10 129 – – Não eliminado – – I 6406 DEBORAH DENISE MALAQUIAS DOS SANTOS CARAVELA 10 130 – 29 Não eliminado – Não eliminado I 6092 JOAO VICTOR FREITAS SILVA 10 131 – – Não eliminado – – I 4838 LIDIA DA SILVA MAIA 10 132 – – Não eliminado – – I 9017 JEFFERSON HARLEI DE JESUS OLIVEIRA 10 133 – – Não eliminado – – I 6912 ADRIELLE GEANINE ALVES BEZERRA 10 134 – – Não eliminado – – I 5752 SABRINA PADOAN BOGEO 10 135 – – Não eliminado – – I 4290 LEONARDO DE SOUZA MARTINS 10 136 – – Não eliminado – – I 9041 JULIANA DA SILVA VIEIRA 10 137 – 30 Não eliminado – Não eliminado I 7735 LAURA DOMINGUES SOARES 10 138 – – Não eliminado – – I 5715 LOUISE CHRISTINE RODRIGUES RAMOS 10 139 – 31 Não eliminado – Não eliminado I 7725 CAIKE DA CONCEICAO DIAS 10 140 – – Não eliminado – – I 9178 MATHEUS DO NASCIMENTO DE MELO 10 141 – – Não eliminado – – I 4849 LUANA BAPTISTA BARBOSA 10 142 – – Não eliminado – – I 6510 FERNANDA MAGALHAES DE FARIA 10 143 – – Não eliminado – – I 9102 LAVINIA OLIVEIRA DE AQUINO 10 144 – 32 Não eliminado – Não eliminado I 3928 PAULA VIVIAN OLIVEIRA DA SILVA 10 145 – – Não eliminado – – I 4555 THAIS SILVA DE MEDEIROS 10 146 – – Não eliminado – – I 5839 JULIA REIS DE SOUZA 10 147 – – Não eliminado – – I 4935 DEBORAH DA SILVA 10 148 – – Não eliminado – – I 8975 HALERRANDRO GOMES BORBA 10 149 – 33 Não eliminado – Não eliminado I 9123 HIASMYN BORGES FONSECA 10 150 – – Não eliminado – – I 6128 KAMILA DE OLIVEIRA SILVA 10 151 – – Não eliminado – – I 9248 MILENA GOMES DE SENNA 10 152 – – Não eliminado – – I 6166 LUCAS DA COSTA TAVARES 10 153 – – Não eliminado – – I 8248 JHONNY DA CONCEICAO CHAVAO 10 154 – – Não eliminado – – I 6187 THARSIS MALLET DE OLIVEIRA DIAS 10 155 – – Não eliminado – – I 6385 GABRIELA DE MATOS ALMEIDA 10 156 – – Não eliminado – – I 6400 JULIANA ORLANDINI CARVALHO ANTUNE 10 157 – – Não eliminado – – I 8849 LUDMILLA CARDOSO MARTINS 10 158 – – Não eliminado – – I 9103 WALMIR LOPES 7 159 – 34 Não eliminado – Não eliminado I 9169 SONIA ROSE DA SANTOS DE SOUZA 7 160 – 35 Não eliminado – Não eliminado I 8172 CLAUDIA MARIA DOS SANTOS 7 161 – – Não eliminado – – I 7644 CLARA DA CONCEICAO DIAS 7 162 – – Não eliminado – – I 8215 CLAUDIA MARIA FONSECA 7 163 – – Não eliminado – – I 5622 SEBASTIAO ALVES DE ALMEIDA 7 164 – – Não eliminado – – I 9159 LUIS AUGUSTO BOTTINO SANTOS 7 165 – – Não eliminado – – I 9252 MARIA DO SOCORRO DE CASTRO COELHO 7 166 – – Não eliminado – – I 7665 FLAVIO FERREIRA MORAIS 7 167 – – Não eliminado – – I 5539 WANDERSON BATISTA MARTINS 7 168 – 36 Não eliminado – Não eliminado I 9203 TATIANA SONALE NUNES PIMENTEL 7 169 – – Não eliminado – – I 7616 EDUARDO JOSE PAIVA 7 170 – – Não eliminado – – I 7695 MARCELE BARBOZA MOTA 7 171 – – Não eliminado – – I 6503 FABIANA SILVA DOS SANTOS DO NASCIMENTO 7 172 – 37 Não eliminado – Não eliminado I 3951 DANIETE DINIZ MARTINS MANSO 7 173 – – Não eliminado – – I 4868 LUCIANA LOPES RAPOSO 7 174 – – Não eliminado – – I 5385 EDUARDO FREIRE SANTOS 7 175 – – Não eliminado – – I 9057 VALERIA ALVARENGA DOS SANTOS KIBWILA 7 176 – 38 Não eliminado – Não eliminado I 9000 LILIAN DE OLIVEIRA MARTINS 7 177 – – Não eliminado – – I 4260 EDILSON ALVES COSTA DA SILVA 7 178 – 39 Não eliminado – Não eliminado I 7967 CARLOS ALBERTO PINTO 7 179 – 40 Não eliminado – Não eliminado I 7722 VANUSA SILVA LOPES 7 180 – 41 Não eliminado – Não eliminado I 6032 TANIA MARIA DE SOUZA CARDOSO 7 181 – – Não eliminado – – I 4272 ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE JESUS 7 182 – 42 Não eliminado – Não eliminado I 4765 GEISIANE GOMES DE SOUSA 7 183 – – Não eliminado – – I 7297 EVERTON GALVAO BAPTISTA 7 184 – 43 Não eliminado – Não eliminado I 7378 THIAGO MENDONCA DA SILVA 7 185 – – Não eliminado – – I 7033 JESSICA DE PAULA TEIXEIRA 7 186 – 44 Não eliminado – Não eliminado I 9152 THIAGO RODRIGUES PREARO NETTO 7 187 – – Não eliminado – – I 6836 HELENA GLORIA DA SILVA 7 188 – – Não eliminado – – I 4848 VALDECY DA ROCHA GOMES 7 189 – 45 Não eliminado – Não eliminado I 6537 LUCIENE CRISTINA DOS SANTOS OLIVEIRA SIQUEIRA 7 190 – – Não eliminado – – I 3987 FABIANE DA SILVA 7 191 – 46 Não eliminado – Não eliminado I 6929 VICTOR ROXO TAVARES 7 192 – – Não eliminado – – I 9223 TAISSA DE OLIVEIRA NERY 7 193 – 47 Não eliminado – Não eliminado I 8693 WANESSA SOUZA DA SILVA 7 194 – – Não eliminado – – I 9019 LUANNA GONCALVES ROQUE DA COSTA 7 195 – 48 Não eliminado – Não eliminado I 4007 RUANA DE OLIVEIRA THOME 7 196 – 49 Não eliminado – Não eliminado I 7286 TAINAN SANTOS FERREIRA DE QUEIROZ 7 197 – – Não eliminado – – I 9122 ANA PAULA PRATA ROSA 7 198 – 50 Não eliminado – Não eliminado I 6235 NIGANGI BELONE DE OLIVEIRA ROSA 7 199 – – Não eliminado – – I 7555 JULIA CARDOSO DE OLIVEIRA 7 200 – 51 Não eliminado – Não eliminado I 4636 DEIVISON DE SOUSA BARBOSA 7 201 – 52 Não eliminado – Não eliminado I 8222 FLAVIO VITOR LEITAO DA SILVA 7 202 – – Não eliminado – – I 4769 ALESSANDRA BRASILEIRO CAMPOS FERNANDES 7 203 – 53 Não eliminado – Não eliminado I 4507 JESSICA PEREIRA RAMOS 7 204 – – Não eliminado – – I 9085 VITOR MOREIRA SILVA 7 205 – 54 Não eliminado – Não eliminado I 9198 MARCELLI DE SA CHIAPETA NARCISO 7 206 – – Não eliminado – – I 6476 NATHALIE ROSA FRANCO 7 207 – – Não eliminado – – I 4589 THIAGO MUGUET DOS SANTOS 7 208 – – Não eliminado – – I 7317 NAYARA LARISSA SOARES LIMA 7 209 – – Não eliminado – – I 8263 JULIA FERNANDA DE LUCAS ROCHA 7 210 – 55 Não eliminado – Não eliminado I 5222 ELIVELTON DA SILVA MOTA 7 211 – 56 Não eliminado – Não eliminado I 9100 LARISSA COSTA LIMA 7 212 – – Não eliminado – – I 3006 THAIS DE OLIVEIRA DA SILVA 7 213 – – Não eliminado – – I 8350 THAYLANDER MAGNO DE CARVALHO 7 214 – – Não eliminado – – I 4184 ANA CAROLINA DE PALDA TOSTE 7 215 – – Não eliminado – – I 7576 THAMIRIS ROSA DE MELO 7 216 – 57 Não eliminado – Não eliminado I 6018 RAISA NUNES VELOSO DE OLIVEIRA 7 217 – 58 Não eliminado – Não eliminado I 8342 TATIANE CARDOSO SINFRONIO 7 218 – 59 Não eliminado – Não eliminado I 9095 LANNA EUGENIA MACHADO ALVES PIRES 7 219 – – Não eliminado – – I 9253 BRENDA CRISTINE LEITE MIRANDA 7 220 – 60 Não eliminado – Não eliminado I 9029 JOSIANE DOS SANTOS MARQUES 7 221 – 61 Não eliminado – Não eliminado I 6074 YASMIN LEITE MOREIRA 7 222 – – Não eliminado – – I 6608 JOICE MONTEIRO DOS SANTOS 7 223 – – Não eliminado – – I 5314 JONAS TARGINO RABELO 7 224 – 62 Não eliminado – Não eliminado I 6272 ANDRE LUIZ BRITO SILVA FERREIRA 7 225 – – Não eliminado – – I 8634 CAMILA AZEVEDO DE ARAUJO 7 226 – 63 Não eliminado – Não eliminado I 5950 RAPHAELA DOS SANTOS ANTUNES 7 227 – – Não eliminado – – I 8230 GABRIELE RODRIGUES DE OLIVEIRA SOUZA 7 228 – 64 Não eliminado – Não eliminado I 9138 FLAVIA DOS SANTOS ARAUJO IRMA 7 229 – 65 Não eliminado – Não eliminado I 5936 ISABELLA RIBEIRO PEREIRA DA COSTA 7 230 – – Não eliminado – – I 6931 SINARA DE SA TEIXEIRA LIMA 7 231 – 66 Não eliminado – Não eliminado I 8594 VITORIA LINS VIEIRA 7 232 – 67 Não eliminado – Não eliminado I 7425 JOAO VICTOR ALVES DE AZEVEDO 7 233 – – Não eliminado – – I 2819 LAURA VICTORIA VARELA PEREIRA 7 234 – 68 Não eliminado – Não eliminado I 8317 LUCIANA PATROCINIO FAITANIN 7 235 – – Não eliminado – – I 9009 GIAN CARLO PAES COSTA 7 236 – – Não eliminado – – I 8170 BEATRIZ DOS SANTOS PINHEIRO BRAWNE 7 237 – – Não eliminado – – I 6623 MAYARA SERQUEIRA FERREIRA 7 238 – 69 Não eliminado – Não eliminado I 9153 AUREA BEATRIZ AMARAL DE ABREU 7 239 – – Não eliminado – – I 8449 SAVIO PAIVA BRAGANCA 7 240 – – Não eliminado – – I 8228 GABRIEL RODRIGUES CUNHA 7 241 – 70 Não eliminado – Não eliminado I 7989 BEATRIZ PASSOS DE ALMEIDA 7 242 – 71 Não eliminado – Não eliminado I 6701 DEBORAH DE ALMEIDA DA SILVA 7 243 – – Não eliminado – – I 8597 VITORIA DOS SANTOS PEREIRA 7 244 – – Não eliminado – – I 9154 NATHAN MAGALHAES DE MORAES 7 245 – – Não eliminado – – I 7315 NATHALIA RODRIGUES DA SILVA 7 246 – 72 Não eliminado – Não eliminado I 4683 ISABELLE RAMOS DO NASCIMENTO 7 247 – 73 Não eliminado – Não eliminado I 8983 HANNAH PATRICIA PEREIRA PIRES 7 248 – 74 Não eliminado – Não eliminado I 6514 RACHEL DA GAMA GUIMARAES 7 249 – – Não eliminado – – I 9257 MARIA VITORIA REIS DA CUNHA 7 250 – 75 Não eliminado – Não eliminado I 6903 ISAR BAERE LOIOLA 7 251 – – Não eliminado – – I 8881 BRENDA VITORIA DA SILVA DE SOUZA 7 252 – – Não eliminado – – I 6980 RAFAELA SILVA DE FRANCA 7 253 – 76 Não eliminado – Não eliminado I 6602 ALISON TEIXEIRA 7 254 – 77 Não eliminado – Não eliminado I 3995 THAMYRES VICTORIA ALECRIM 7 255 – – Não eliminado – – I 8089 JACIARA MARIA MIRANDA C DA SILVA 5 256 – – Não eliminado – – I 6459 ANA LAURA MARINS 5 257 – – Não eliminado – – I 8190 MARIA GAROFALO 5 258 – – Não eliminado – – I 7402 ROSANA DO SOCORRO MONTEIRO MARTINS 5 259 – 78 Não eliminado – Não eliminado I 3819 LUANA SILVA DOS SANTOS 5 260 – 79 Não eliminado – Não eliminado I 7587 CARLA CRISTINA PEREIRA DA SILVA 5 261 – – Não eliminado – – I 8272 JUSSARA SILVA DOS SANTOS 5 262 – – Não eliminado – – I 7295 DENIZE BELARMINO VERISSIMO 5 263 – 80 Não eliminado – Não eliminado I 9135 LUCIANA MOTTA DE FREITAS 5 264 – – Não eliminado – – I 9218 JOEL BARBOSA FILHO 5 265 – – Não eliminado – – I 8713 MARCIA BASTOS LABREGO 5 266 – – Não eliminado – – I 8083 CARLA VALERIA GONCALVES CAVANELLAS 5 267 – – Não eliminado – – I 4517 ROSIMERE DE ANDRADE VANUCI 5 268 – – Não eliminado – – I 7158 CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA DE CASTRO 5 269 – 81 Não eliminado – Não eliminado I 4864 ANGELICA MIRANDA SANTOS DE BARROS 5 270 – – Não eliminado – – I 3978 ALDINEI DE AMORIM COTRIM 5 271 – 82 Não eliminado – Não eliminado I 5528 JORGE LUIZ DA SILVA CARVALHO 5 272 – 83 Não eliminado – Não eliminado I 4634 SILVIA PEREIRA MARQUES 5 273 – – Não eliminado – – I 7676 RENATA RIBEIRO DE AMORIM 5 274 – 84 Não eliminado – Não eliminado I 9097 ANA AMELIA MARQUES DE OLIVEIRA 5 275 – 85 Não eliminado – Não eliminado I 7133 JORGE LUIS E SOUZA PINTO 5 276 – – Não eliminado – – I 8375 ALEXANDER ALVES ANTONIO 5 277 – 86 Não eliminado – Não eliminado I 5641 ANGELA LIMA ALVES 5 278 – 87 Não eliminado – Não eliminado I 7620 DANIEL MOREIRA DA SILVA 5 279 – 88 Não eliminado – Não eliminado I 7514 TATIANA DA COSTA 5 280 – – Não eliminado – – I 9249 KELLY VERONICA DE MATOS SOARES 5 281 – – Não eliminado – – I 6655 CRISTIANE DE ARAUJO NOGUEIRA 5 282 – – Não eliminado – – I 8496 ANGELA ROSA DA SILVA 5 283 – 89 Não eliminado – Não eliminado I 8793 KELLY NUNES NOVOA 5 284 – – Não eliminado – – I 5051 VALDEIR DANIEL ROCHA 5 285 – 90 Não eliminado – Não eliminado I 9205 QUITERIA SOARES DE ALMEIDA 5 286 – – Não eliminado – – I 8834 CRISTIANE DE JESUS DA SILVA 5 287 – – Não eliminado – – I 5665 CARLA NASCIMENTO SANTOS 5 288 – 91 Não eliminado – Não eliminado I 7223 MARIA EDUARDA DIAS PEREIRA 5 289 – 92 Não eliminado – Não eliminado I 8927 SELMA CRISTINA VERGILIO BORGES 5 290 – – Não eliminado – – I 7592 IARA LIMA BARBOSA 5 291 – 93 Não eliminado – Não eliminado I 9197 SIMON SOUZA DE ALMEIDA 5 292 – – Não eliminado – – I 7368 THAIS DE OLIVEIRA CODA DA SILVA 5 293 – 94 Não eliminado – Não eliminado I 7502 GLAUCO DE SOUSA LUZ 5 294 – 95 Não eliminado – Não eliminado I 8878 ELAINE VIEIRA GARCEZ 5 295 – – Não eliminado – – I 8989 JAQUELINE BARRETO BARBOSA BRISSE RANGEL 5 296 – – Não eliminado – – I 7260 MARCIANA FERREIRA DA SILVA 5 297 – – Não eliminado – – I 9260 BRUNA DA SILVA DE MOURA 5 298 – 96 Não eliminado – Não eliminado I 7305 MICHELE DOS SANTOS RIBEIRO 5 299 – – Não eliminado – – I 6001 JACIARA DE OLIVEIRA CHAGAS ALMEIDA 5 300 – 97 Não eliminado – Não eliminado I 9453 ANA CAROLINA MENDES MAIA 5 301 – – Não eliminado – – I 9196 NIVIANE BARBOSA SOARES DE PAULA 5 302 – – Não eliminado – – I 5957 LEANDRA DE SOUZA SILVA 5 303 – 98 Não eliminado – Não eliminado I 5990 VERONICA DA CONCEICAO ALVES 5 304 – 99 Não eliminado – Não eliminado I 6086 WALQUIRIA DA SILVA RAMOS 5 305 – 100 Não eliminado – Não eliminado I 9151 DIEGO RODRIGUES DE ABREU 5 306 – – Não eliminado – – I 8489 DAIANA MAYNARDI ARAGAO FONSECA 5 307 – 101 Não eliminado – Não eliminado I 7144 ELIDIENE APARECIDA DA SILVA 5 308 – – Não eliminado – – I 9155 DANIEL PEREIRA DA SILVA SANTOS 5 309 – 102 Não eliminado – Não eliminado I 5923 FILIPE SANTIAGO LIMEIRA 5 310 – – Não eliminado – – I 9191 INES BARBOSA LOUSANO 5 311 – – Não eliminado – – I 4947 RAQUEL JESUS DE FARIA SILVA 5 312 – 103 Não eliminado – Não eliminado I 8959 JANAINA RAMOS PEREIRA 5 313 – 104 Não eliminado – Não eliminado I 7312 NATHALIA ELIAS DE MACEDO 5 314 – 105 Não eliminado – Não eliminado I 8004 CECILIA FERREIRA SOUSA 5 315 – – Não eliminado – – I 9099 VIVIANE FERREIRA ANDRADE 5 316 – 106 Não eliminado – Não eliminado I 3994 MONIQUE SILVA DE OLIVEIRA 5 317 – 107 Não eliminado – Não eliminado I 8195 MARIA CAROLINA JESUS DO NASCIMENALVES 5 318 – 108 Não eliminado – Não eliminado I 8120 DANIELE VITOR OTAVIANO 5 319 – 109 Não eliminado – Não eliminado I 9058 JESSIKA MILA QUEIROZ DE JESUS OLIVEIRA 5 320 – – Não eliminado – – I 7102 JHONATAN DE ANDRADE FERREIRA ROSA 5 321 – 110 Não eliminado – Não eliminado I 5613 RAYSSA DA SILVEIRA FREITAS DE OLIVEIRA 5 322 – 111 Não eliminado – Não eliminado I 9259 MARILIA FERREIRA PORFIRIO 5 323 – 112 Não eliminado – Não eliminado I 9202 THAISA RODRIGUES CANAZARO DE CARVALHO 5 324 – 113 Não eliminado – Não eliminado I 8603 WILLIAN DAMIAO GARCIA 5 325 – – Não eliminado – – I 8825 JOCIARA RIBEIRO RESENDE DOS SANTOS 5 326 – – Não eliminado – – I 8863 LUANA LOPES RAMOS 5 327 – – Não eliminado – – I 9235 MARGARETH ELIAS RIBEIRO 5 328 – – Não eliminado – – I 8939 GAIA CHAUVET COELHO MOREIRA 5 329 – – Não eliminado – – I 5837 CRISLENE CONCEICAO DE SOUZA 5 330 – 114 Não eliminado – Não eliminado I 7281 BEATRIZ DA SILVA MORAES 5 331 – 115 Não eliminado – Não eliminado I 7345 ANDREIA VICTORIA CARLOTA COSTA 5 332 – – Não eliminado – – I 9092 LAIZA AZEVEDO DOS SANTOS 5 333 – – Não eliminado – – I 5151 LETICIA CAROLINE GUIMARAES DE SOUZA RODRIGUES 5 334 – – Não eliminado – – I 8783 ROSILANE CASAES DE CASTRO 5 335 – – Não eliminado – – I 9148 ARIANA MACHADO RIBEIRO 5 336 – 116 Não eliminado – Não eliminado I 8754 PRISCILLA FARIA LOPES 5 337 – – Não eliminado – – I 6393 TAYANE CRISTINE SILVA DA COSTA 5 338 – 117 Não eliminado – Não eliminado I 4718 SUANE DE ARAUJO SILVA 5 339 – – Não eliminado – – I 9163 BEATRIZ DE LIMA VANDERLEI 5 340 – – Não eliminado – – I 6662 AGATA DOS SANTOS BELFORT 5 341 – 118 Não eliminado – Não eliminado I 3633 KARINE MAGALHAES BARBOSA 5 342 – 119 Não eliminado – Não eliminado I 4688 TATIANE LUCIA COUTO DE SOUZA 5 343 – – Não eliminado – – I 6950 SUELLEN APARECIDA DOS SANTOS SILVA 5 344 – 120 Não eliminado – Não eliminado I 5821 ANASTACIA ROSANA AQUINO VERISSIMO 5 345 – – Não eliminado – – I 6715 TATIANA SANTOS MAIA 5 346 – – Não eliminado – – I 8373 VINICIUS FLORES DA SILVA GOMES 5 347 – 121 Não eliminado – Não eliminado I 7536 LIGIA FERREIRA DA SILVA 5 348 – – Não eliminado – – I 9245 MIRELA CAROLINE REIS DA SILVA 5 349 – 122 Não eliminado – Não eliminado I 7307 TATIANE DA COSTA ARAUJO KANEGAE 5 350 – – Não eliminado – – I 8224 GABRIEL VIEIRA DE MESQUITA 5 351 – 123 Não eliminado – Não eliminado I 5975 ISABELLA MARCULINO CLAUDINO 5 352 – 124 Não eliminado – Não eliminado I 8280 LARISSA MATIAS CARMO 5 353 – 125 Não eliminado – Não eliminado I 6267 JOYCE DE CASTRO SANTOS 5 354 – 126 Não eliminado – Não eliminado I 7694 MAIARA SOUZA DE CARVALHO 5 355 – – Não eliminado – – I 6587 FLAVIO PEREIRA DA SILVA 5 356 – – Não eliminado – – I 8970 ALESSANDRA MACHADO VENTURA 5 357 – 127 Não eliminado – Não eliminado I 9243 MARCOS SERGIO PEREIRA GONZAGA 5 358 – 128 Não eliminado – Não eliminado I 8329 SUZANE FREITAS DO NASCIMENTO 5 359 – 129 Não eliminado – Não eliminado I 8993 INGRYD BARBOSA LEAL RESENDE 5 360 – – Não eliminado – – I 9128 THAINARA DOS SANTOS PEREIRA 5 361 – – Não eliminado – – I 9114 HELEN CAROLINE DE ALMEIDA DE SOUZA 5 362 – 130 Não eliminado – Não eliminado I 6162 BRUNNA BARBOSA DE ALBUQUERQUE 5 363 – 131 Não eliminado – Não eliminado I 8928 LUIS FELIPE SILVA DA COSTA 5 364 – – Não eliminado – –

I 8391 AMANDA CHAGAS DOS SANTOS 5 365 – 132 Não eliminado – Não eliminado I 5289 AMON DOS SANTOS LISBOA 5 366 – 133 Não eliminado – Não eliminado I 7230 JULIANA ISIS DOS SANTOS FARO 5 367 – 134 Não eliminado – Não eliminado I 9127 FERNANDA IRACI DA SILVA NASCIMENTO 5 368 – – Não eliminado – – I 8843 CRISTIANO EDUARDO DE FREITAS 5 369 – 135 Não eliminado – Não eliminado I 9091 GABRIEL BRITO DA CUNHA 5 370 – – Não eliminado – – I 9116 LETICIA BARBOSA CLEM LOPES 5 371 – 136 Não eliminado – Não eliminado I 6620 MAURUICIO RODRIGUES DA SILVA 5 372 – – Não eliminado – – I 7729 KELVIN HENRIQUE LOPES DA SILVA 5 373 – 137 Não eliminado – Não eliminado I 8204 VICTORIA DA SILVA ALVES MARINHO 5 374 – 138 Não eliminado – Não eliminado I 9215 KAILAYNE CARLA MAIA BARROS 5 375 – – Não eliminado – – I 8290 LUANA RIBEIRO DA COSTA 5 376 – – Não eliminado – – I 7988 GUILHERME ALVES CARNEIRO LOPES 5 377 – – Não eliminado – – I 6855 IGOR DOS SANTOS BEZERRA 5 378 – 139 Não eliminado – Não eliminado I 8854 LEONARDO JORGE AMARAL DA SILVA 5 379 – 140 Não eliminado – Não eliminado I 6440 CAIO FELIPE DE CARVALHO BARBOZA 5 380 – – Não eliminado – – II 8077 ELIANE LEMOS DA SILVA PEIXOTO DOS SANTOS 10 1 – – Classificado – – II 3912 LUDIMILA RANGEL DE MELO PENNA 10 2 – – Classificado – – II 6261 ANDERSON RODRIGUES VIEIRA 10 3 – – Classificado – – II 8180 EDILENA DELPHINO DE AMORIM 10 4 – – Classificado – – II 9098 ELIZABETH ASSIS ARAUJO 10 5 – – Classificado – – II 6600 MARISTER DE PAIVA DOS SANTOS 10 6 – – Classificado – – II 9136 ANGELA DE FATIMA MOUZINHO CUNHA 10 7 – – Classificado – – II 6622 ANDRE LUCIA ALVES DA SILVA 10 8 – – Classificado – – II 6433 ROGER GOTTWALD OSIRO 10 9 – – Classificado – – II 8322 LUIZ CARLOS DA COSTA 10 10 – – Classificado – – II 9143 LUCIANO DOS SANTOS VIEIRA DE MOURA 10 11 – – Classificado – – II 6039 CLAUDIA BABOSA CARVALHO 10 12 – – Classificado – – II 7996 CLAUDIA MARCIA FANELLI EMERICH E SOUSA 10 13 – – Classificado – – II 4666 SIMONE SANTIAGO FEITOSA 10 14 – – Classificado – – II 7726 CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA LIMA 10 15 – – Classificado – – II 8673 ALEX OLIVEIRA SALES 10 16 – – Classificado – – II 7321 LUCIANA MOURA DE ALMEIDA 10 17 – – Classificado – – II 9186 MARA ANGELICA VENANCIO DE ALMEIDA 10 18 – – Classificado – – II 6675 KELLY CRISTINA MARQUES DE MELLO 10 19 – – Classificado – – II 5123 RENATA DE JESUS SILVA 10 20 – – Classificado – – II 9131 FLAVIA ARAUJO DE OLIVEIRA 10 21 – – Classificado – – II 6719 ANDREA CRISTIANE BEZERRA DA SILVA 10 22 – – Classificado – – II 9156 BARBARA WERMELINGER GOULART 10 23 – – Classificado – – II 8098 CELIA HELENA DE SOUZA RIBEIRO NUNES 10 24 – – Classificado – – II 8961 MARCELO MARQUES RODRIGUES 10 25 – – Classificado – – II 8974 CARLA AUGUSTO PEREIRA 10 26 – – Classificado – – II 6668 DELAINE DOS SANTOS BATISTA ARANTES 10 27 – – Classificado – – II 5376 LUCIANA MARIA PEREZ FACCIO 10 28 – – Classificado – – II 5203 ELAINE DA SILVA SANTOS RODRIGUES 10 29 – – Classificado – – II 7885 ANDREA ALEIXO SILVA 10 30 – – Classificado – – II 7300 VIVIANE DE OLIVEIRA LIMA 10 31 – – Classificado – – II 8464 DANIELE CABRAL COELHO PINHO 10 32 – – Classificado – – II 8074 CAMILA DOS SANTOS MARTINS 10 33 – – Classificado – – II 4492 ROBERTA FERNANDES CORDEIRO 10 34 – – Não eliminado – – II 6964 RAFAELA PUGLIESE 10 35 – – Não eliminado – – II 5824 MARCIA DA SILVA MACHADO 10 36 – 1 Não eliminado – Classificado II 6205 PRISCILA BATISTA ARCANJO 10 37 – – Não eliminado – – II 8262 PRISCILA SILVA DA ROCHA 10 38 – 2 Não eliminado – Classificado II 8052 EDILENE RODRIGUES DO NASCIMENTO 10 39 – – Não eliminado – – II 8213 MICHELE DE SOUZA FONTOURA 10 40 – – Não eliminado – – II 7160 RODRIGO ANTONIO MATOS PEREIRA 10 41 – – Não eliminado – – II 6905 TIAGO FERREIRA 10 42 – – Não eliminado – – II 8855 DANILO FERNANDES PEREIRA 10 43 – – Não eliminado – – II 9112 ROQUE LEONARDO CANO 10 44 – – Não eliminado – – II 7350 VALDILEA FABRICIO GOMES 10 45 – 3 Não eliminado – Classificado II 5840 RAFAEL PEREIRA VENDELINO ROSA 10 46 – – Não eliminado – – II 7320 PAMELA DE SOUZA MONTE RASO 10 47 – – Não eliminado – – II 9194 SABRINA KARLA SANTOS DE MEDEIROS 10 48 – 4 Não eliminado – Classificado II 8748 PRISCILA DE SOUZA RIBEIRO 10 49 – 5 Não eliminado – Classificado II 8059 EDIVANIA JOSEFA DA SULVA 10 50 – – Não eliminado – – II 9096 GISELE FREITAS CORREIA DE OLIVEIRA RICARDO MACHADO 10 51 – 6 Não eliminado – Classificado II 8069 ELAINE DE MESQUITA SILVA 10 52 – – Não eliminado – – II 6732 FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA DOS SANTOS 10 53 – 7 Não eliminado – Classificado II 8806 ANA LUCIA DOS SANTOS COSTA 10 54 – 8 Não eliminado – Classificado II 4417 ELISAMA SILVA VIEIRA 10 55 – – Não eliminado – – II 8360 THIAGO ROCHA MACHADO 10 56 – – Não eliminado – – II 8106 CRISTIANE TAMAHE TAIRA 10 57 – – Não eliminado – – II 8785 MONIQUE PATRICIA SOUZA DA SILVA 10 58 – – Não eliminado – – II 6295 CARLOS EVARISTO SOUSA QUINTO DOS SANTOS 10 59 – 9 Não eliminado – Classificado II 4438 ERIKA FELIPE BEZERRA 10 60 – 10 Não eliminado – Classificado II 7218 JUCILENE DA SILVA REIS 10 61 – – Não eliminado – – II 8888 ELENA CRISTINA DAVID DE SOUSA 10 62 – – Não eliminado – – II 6376 RODRIGO CORREIA CARVALHO 10 63 – 11 Não eliminado – Classificado II 8737 MICHELE RIBEIRO ARAUJO 10 64 – – Não eliminado – – II 7711 MARLLON BRAGA MANOEL 10 65 – – Não eliminado – – II 6284 VIVIANE CRISTINA TEIXEIRA MOREIRA 10 66 – – Não eliminado – – II 8617 BIANCA DA SILVA RODRIGUES MAIA 10 67 – – Não eliminado – – II 7957 CAROLINA PELLE FERREIRA 10 68 – – Não eliminado – – II 6309 POLLYANA DURAES PEREIRA 10 69 – 12 Não eliminado – Classificado II 9475 VINICIUS RIBEIRO DA SILVA 10 70 – – Não eliminado – – II 9088 ELAINE CRISTINA ROSA DOS SANTOS 10 71 – 13 Não eliminado – Não eliminado II 6942 ALAN SERGIO DA SILVA PEREIRA 10 72 – – Não eliminado – – II 8648 CIBELE DE PAIVA LOPES 10 73 – – Não eliminado – – II 7799 LAMONIE FELIX DAS NEVES 10 74 – – Não eliminado – – II 7206 RAISSA RODRIGUES MACHADO 10 75 – – Não eliminado – – II 8506 FABIANO DOS SANTOS GOMES BASTOS 10 76 – 14 Não eliminado – Não eliminado II 6657 PRISCILA MARTINS VIANA DE SOUZA SOFIA 10 77 – 15 Não eliminado – Não eliminado II 8990 RENAN DOS SANTOS FERREIRA 10 78 – – Não eliminado – – II 6329 ILZAMERSON JUSTO DO ROSARIO 10 79 – – Não eliminado – – II 4914 RAQUEL SOARES DA CRUZ APOLINARIO CARVALHO 10 80 – 16 Não eliminado – Não eliminado II 8515 FELIPE ALVES BARROS 10 81 – – Não eliminado – – II 8442 BRUNA NADINE SOUSA SANTOS 10 82 – – Não eliminado – – II 5134 MARCUS VINICIUS ARAUJO VIEIRA 10 83 – – Não eliminado – – II 6896 SARA SILVA DE OLIVEIRA SIQUEIRA 10 84 – – Não eliminado – – II 8395 ERIKA TENAN DE BARROS ALMEIDA 10 85 – – Não eliminado – – II 8936 AGNES DE FREITAS MALO LEVORATO 10 86 – – Não eliminado – – II 9015 SOANY ELEN PALHETA DA CONCEICAO 10 87 – – Não eliminado – – II 6594 ANDERSON DA SILVA HERMENEGILDO 10 88 – 17 Não eliminado – Não eliminado II 5844 LAIZA MARQUES DOS SANTOS 10 89 – – Não eliminado – – II 7203 JULIANE DA SILVA MONTEIRO DE SANTANNA 10 90 – – Não eliminado – – II 6369 GABRIEL DOS SANTOS PIZOEIRO 10 91 – – Não eliminado – – II 6052 PEDRO DA COSTA TAVARES 10 92 – – Não eliminado – – II 6559 MARIANA NUNES DA SILVA 10 93 – – Não eliminado – – II 5275 SABELLA ARAUJO SEGAL 10 94 – – Não eliminado – – II 9229 ROSEMAR ARAUJO FONSECA 10 95 – – Não eliminado – – II 9209 MARIA DO CARMOS REZENDE PINTO 7 96 – – Não eliminado – – II 3923 PAMELA MARIA LEMOS TORREAO DE SOUZA 7 97 – 18 Não eliminado – Não eliminado II 6558 ILZA ADRIANA NUNES DA SILVA 7 98 – – Não eliminado – – II 7975 ANDREIA LEITE FERREIRA 7 99 – – Não eliminado – – II 4658 FABIO AUGUSTO BENTO FREITAS 7 100 – – Não eliminado – – II 3492 TATIANA MACEDO OLIVEIRA 7 101 – – Não eliminado – – II 6230 DENISE SILVA DA CONCEICAO 7 102 – 19 Não eliminado – Não eliminado II 8035 CRISTIANE BERNARDINA NASCIMENTO DE SOUZA CHAGAS 7 103 – – Não eliminado – – II 6115 LEANDRO HUMBERTO CARLOS 7 104 – – Não eliminado – – II 9193 MARCELA FERNANDES DO NASCIMENTO 7 105 – – Não eliminado – – II 9037 JULIANA CABRAL DA COSTA 7 106 – – Não eliminado – – II 6082 MARCOS VINICIUS DUARTE BARBOSA 7 107 1 20 Não eliminado Classificado Não eliminado II 9147 RONALDO FORTINI DE JESUS 7 108 – – Não eliminado – – II 8861 DEISE JANAINA RODRIGUES EGIDIO 7 109 – 21 Não eliminado – Não eliminado II 4469 RAFAELA DE ALVARENGA SILVA AZEVEDO 7 110 – 22 Não eliminado – Não eliminado II 8220 DANIELLEN EUZEBIO JOAQUIM 7 111 – – Não eliminado – – II 5429 VANESSA AUGUSTO DA SILVA 7 112 – 23 Não eliminado – Não eliminado II 6821 GISELE DE JESUS SANTOS 7 113 – – Não eliminado – – II 8369 VANESSA PRISCILA DE AMORIM MONTEIRO 7 114 – – Não eliminado – – II 9083 JUREMA SILVA ANDRADE DE SOUSA 7 115 – 24 Não eliminado – Não eliminado II 7027 MAISA FERREIRA MARINHO 7 116 – – Não eliminado – – II 9082 AMANDA SUZI SOARES ARRUDA 7 117 – – Não eliminado – – II 6714 ALICE MAFRA SILVA 7 118 – – Não eliminado – – II 4870 WINNIE MUNIZ ARAUJO VENTURA 7 119 – 25 Não eliminado – Não eliminado II 8907 LUIS HENRIQUE ARAUJO PEREIRA 7 120 – – Não eliminado – – II 9204 SUENIA DA SILVA LIMA PINHEIRO 7 121 – – Não eliminado – – II 7311 NATALIA MARIA ROSA DA SILVA 7 122 – 26 Não eliminado – Não eliminado II 5243 HEVELYN HELEN CORREA ALVES DE LIMA 7 123 – – Não eliminado – – II 9213 IZABEL CRISTINA MENEZES ALVES SANTOS 7 124 – 27 Não eliminado – Não eliminado II 6563 REINALDO ALVES DA APARECIDA 7 125 – – Não eliminado – – II 8209 MATHEUS DOMINGOS PAULA SILVA 7 126 – 28 Não eliminado – Não eliminado II 9130 LUANA GOMES DOS SANTOS ALVES RABELO 7 127 – 29 Não eliminado – Não eliminado II 4524 JULIA CORREA DANTAS 7 128 – – Não eliminado – – II 8236 GUSTAVO RANGEL ANTUNES 7 129 – 30 Não eliminado – Não eliminado II 8835 LETICIA FARIAS ORMONDE BARBOSA 7 130 – – Não eliminado – – II 9101 DANIEL DE GUSMAO MARCELINO 7 131 – 31 Não eliminado – Não eliminado II 5365 SARAH CHRIS BASTOS NUNES 7 132 – – Não eliminado – – II 8638 MARIANA AMOEDO DE ABREU 7 133 – – Não eliminado – – II 8162 JENNIFER KELLEN MARTIS DE MARINS 7 134 – – Não eliminado – – II 8028 PERLA CRISTINA CUTRIM SANTOS SILVA 7 135 – 32 Não eliminado – Não eliminado II 6844 RAPHAELLA MARIA BUENO 7 136 – – Não eliminado – – II 6635 ANA CAROLINA DE SA SILVA FREIRE 7 137 – – Não eliminado – – II 8635 MARIA LUIZA DIQUE DE SOUZA 7 138 – – Não eliminado – – II 7511 GIOVANNA SILVEIRA DO CARMO 7 139 – – Não eliminado – – II 4564 GEOVANNA VIEIRA DE SOUZA ANTUNES 7 140 – – Não eliminado – – II 6257 ALINE PANEK FERREIRA 7 141 – – Não eliminado – – II 6955 ANA BEATRIZ ARAUJO DOS SANTOS 7 142 – – Não eliminado – – II 9137 YURE SOUZA DOS SANTOS 7 143 – – Não eliminado – – II 4003 JENNIFER GOMES BARBOSA DA SILVA 7 144 – 33 Não eliminado – Não eliminado II 9140 DENIZE TEIXEIRA DE SA 5 145 – – Não eliminado – – II 8971 JANDIRA CAPELLA SANTOS DA SILVA 5 146 – 34 Não eliminado – Não eliminado II 7414 ROSANA SILVA DOS SANTOS 5 147 – 35 Não eliminado – Não eliminado II 7731 SUELI SANTOS DA CONCEICAO 5 148 – – Não eliminado – – II 8206 ANA CLAUDIA OLIVEIRA SANTANA 5 149 – – Não eliminado – – II 5004 RITA DE CASSIA SOARES DE OLIVEIRA 5 150 – – Não eliminado – – II 8241 JAQUELINE CONCEICAO FERREIRA BEZERRA 5 151 – – Não eliminado – – II 7965 ANDREA PERRONI MONTEIRO 5 152 – – Não eliminado – – II 6694 BARBARA REIS DE AMORIM MACHADO 5 153 – – Não eliminado – – II 6665 MONICA DE ALCANTARA SILVA 5 154 – – Não eliminado – – II 4845 ANDREA MOURA DE SOUSA DA SILVA 5 155 – – Não eliminado – – II 7169 ROSEANE DOS SANTOS 5 156 – 36 Não eliminado – Não eliminado II 7424 ROSIANE DA CARIDADE DE MESQUITA 5 157 – – Não eliminado – – II 8066 ERICK BARROS DA SILVA 5 158 – – Não eliminado – – II 9184 ILSON MOISES DE ALMEIDA LIMA JUNIOR 5 159 – – Não eliminado – – II 6484 NYDIA KAELLE QUEIROZ DE MAGALHAES MATOS 5 160 – – Não eliminado – – II 7299 FERNANDO FREITAS DE FRANCA 5 161 – – Não eliminado – – II 9141 FLAVIO PINHEIRO DE ARAUJO MARTINS 5 162 – – Não eliminado – – II 8982 ALESSANDRA DA SILVA NELOS 5 163 – 37 Não eliminado – Não eliminado II 7313 SYDERSON SILVA DOMICIANO 5 164 – – Não eliminado – – II 8184 MARCIA MARIA PAULA DO NASCIMENTO 5 165 – – Não eliminado – – II 6117 REJANINE ARAUJO SANTANA 5 166 – – Não eliminado – – II 7217 ROSEANE SANTANA DOS SANTOS 5 167 – – Não eliminado – – II 7896 CAMILLA AZEVEDO LEITE 5 168 – 38 Não eliminado – Não eliminado II 7073 JOSIANE PEREIRA DE MAGALHAES 5 169 – 39 Não eliminado – Não eliminado II 8804 AMANDA COLINA DA SILVA LIMA 5 170 – – Não eliminado – – II 6316 EDILEIA SIDORE MARTINS 5 171 – 40 Não eliminado – Não eliminado II 8254 NELSINA DOS SANTOS LIMA PIRES 5 172 – – Não eliminado – – II 8255 JOSILENE FARIA COELHO 5 173 – 41 Não eliminado – Não eliminado II 6218 RODRIGO DA SILVA SANTOS 5 174 – 42 Não eliminado – Não eliminado II 9008 JEAN CARLOS CARLI BAERE 5 175 – – Não eliminado – – II 8090 EROS CARVALHO 5 176 – – Não eliminado – – II 9093 INES BARBOSA LOUSANO 5 177 – – Não eliminado – – II 8316 SUELLEN QUINTANILHA DA SILVA 5 178 – – Não eliminado – – II 6204 BLENDA BELMONTE DE OLIVEIRA 5 179 – – Não eliminado – – II 9018 CATIA MATEUS 5 180 – 43 Não eliminado – Não eliminado II 8296 SHEILA NEVES BARROS 5 181 – – Não eliminado – – II 9211 LUZIANE CRISTINA DE FARIA NASCIMENTO 5 182 – 44 Não eliminado – Não eliminado II 7884 ROMARIO MAIA 5 183 – – Não eliminado – – II 7304 MICHAEL FERRARI DA ROCHA 5 184 – – Não eliminado – – II 7362 VICTOR HUGO CABRAL COSTA 5 185 – 45 Não eliminado – Não eliminado II 8795 LENITA FARIAS LOPES 5 186 – – Não eliminado – – II 6473 EVELYN DE OLIVEIRA MENDES 5 187 – – Não eliminado – – II 8383 PETTERSON BRYAN HOLANDA GONCALVES 5 188 – – Não eliminado – – II 8893 LARISSA DA SILVA PEREIRA 5 189 – – Não eliminado – – II 3738 CHERLON KLEMENT CARDOZO 5 190 – – Não eliminado – – II 8874 EDUARDO RAFAEL NASCIMENTO PEREIRA 5 191 – – Não eliminado – – II 7439 ROMULO ALMEIDA DE OLIVEIRA 5 192 – – Não eliminado – – II 4963 RARIANA DOS SANTOS SANTANA 5 193 – 46 Não eliminado – Não eliminado II 8966 GISELE MELIO DE OLIVEIRA 5 194 – – Não eliminado – – II 9214 JORGE EDUARDO BRANQUINHO ESTEVES 5 195 – – Não eliminado – – II 7192 RONALDO PEREIRA LEITE 5 196 – 47 Não eliminado – Não eliminado II 8264 RAYANE FONSECA LOPES 5 197 – – Não eliminado – – II 8896 ESTER CALVELLI BERNARDO 5 198 – – Não eliminado – – II 9256 ANTONIO MICHARD DOS SANTOS LIMA 5 199 – 48 Não eliminado – Não eliminado II 9261 MELYSSA MARIA RIBEIRO COELHO FONSECA 5 200 – – Não eliminado – – II 9255 BRUNA DE LIZ NEITZKE MACKEDANZ 5 201 – – Não eliminado – – II 8010 ANA CAROLINA GONCALVES DAMIQUE 5 202 – 49 Não eliminado – Não eliminado II 6647 DANILO ORLANDO GOMES 5 203 – 50 Não eliminado – Não eliminado III 6619 CANTERVIL DE OLIVEIRA 10 1 – – Classificado – – III 7308 NADJELMA BATISTA BICHARA 10 2 – – Classificado – – III 6037 MARCIA BRAGA DE MESQUITA DOS SANTOS 10 3 – – Classificado – – III 9094 ELIZABETE BARBOSA DA SILVA 10 4 – – Classificado – – III 5965 MARIA DA GLORIA PECANHA ARNOLD 10 5 – – Classificado – – III 6859 ROSANGELA SHEYLA PEDROSA MAGALHAES 10 6 – – Classificado – – III 8490 SHIRLEY SANTOS VIEIRA 10 7 – – Classificado – – III 7112 REGINA CLAUDIA BORGES GOMES 10 8 – – Classificado – – III 7958 ANDREA MENDES LINO DA SILVA 10 9 – – Classificado – – III 9233 MARCIA DE AZEREDO NETO 10 10 – – Classificado – – III 6249 VALERIA PEREIRA MUNIZ 10 11 – – Classificado – – III 6551 MARIA LUIZA VICENTE FREDERICO MORAES 10 12 – – Classificado – – III 7907 ANDRE LUIZ MARTINS 10 13 – – Classificado – – III 8922 FATIMA MASCARENHAS SIMOES 10 14 – – Classificado – – III 8164 MARIA CRISTINA PEREIRA 10 15 – – Classificado – – III 8192 MARIA CRISTINA DA SILVA 10 16 – – Classificado – – III 8623 MARCIA NASCIMENTO DOS SANTOS 10 17 – – Classificado – – III 8456 CLAUDIO MANASSES PACHECO DA SILVA 10 18 1 – Classificado Classificado – III 6627 PATRICIA BASTOS SILVA MATOS 10 19 – – Classificado – – III 9165 CELIA MARIA DE SANTANA 10 20 – – Classificado – – III 8850 DANIEL SALES MAYO MUNIZ 10 21 – – Classificado – – III 7706 MARCIA APARECIDA FLORIANO AMANCIO 10 22 – – Classificado – – III 6815 RAFAEL DIAS CARNEIRO 10 23 – – Classificado – – III 5827 MAFIZA FERNANDA DOS SANTOS LIMA 10 24 – – Classificado – – III 7283 MARCOS AURELIO DOS SANTOS 10 25 – – Classificado – – III 9158 TIAGO NEVES RIBEIRO 10 26 – – Classificado – – III 9121 LETICIA GUIMARAES FRANCISCO 10 27 – 1 Não eliminado – Classificado III 9263 MAURO ROBERTO MATOS DE SANTANNA ROCHA 10 28 – – Não eliminado – – III 7465 RENATA SANTIAGO DE OLIVEIRA 10 29 – 2 Não eliminado – Classificado III 6674 ALDEFREDO PEREIRA DE QUEIROZ 10 30 – – Não eliminado – – III 4959 VANESSA COSTA DE FREITAS SCUOTTO 10 31 – 3 Não eliminado – Classificado III 8992 NATHALIA DE SOUSA MEIRELLES 10 32 – 4 Não eliminado – Classificado III 5842 FABIANA DE OLIVEIRA DOS SANTOS MANSO 10 33 – 5 Não eliminado – Classificado III 7128 ANTONIO CARLOS MAIA JUNIOR 10 34 – – Não eliminado – – III 9051 ALINNE PEREIRA PADILLA DOS SANTOS 10 35 – – Não eliminado – – III 6643 RAQUEL SILVA DA CRUZ 10 36 – 6 Não eliminado – Classificado III 6638 CAMILLA SOBRAL AMARAL DE OLIVEIRA 10 37 – – Não eliminado – – III 9068 JOAO PAULO TEIXEIRA DE OLIVEIRA 10 38 – – Não eliminado – – III 5525 ALEXANDRE SANTOS DE FREITAS 10 39 – 7 Não eliminado – Classificado III 8832 LEONARDO CARDOSO DE SOUZA 10 40 – – Não eliminado – – III 6524 FERNANDA GOMES FERREIRA 10 41 – 8 Não eliminado – Classificado III 8681 SUELEN APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS 10 42 – 9 Não eliminado – Classificado III 8822 LEONARDO DA SILVA PEREIRA 10 43 – 10 Não eliminado – Classificado III 7671 GABRIEL MARTINS DO SANTOS 10 44 – – Não eliminado – – III 4466 FABIO BARBOSA DE VASCONCELOS 10 45 – – Não eliminado – – III 8492 EDILA MIGNONI 10 46 – – Não eliminado – – III 5853 FERNANDA TORRES DE SOUZA LOPES 10 47 – – Não eliminado – – III 6570 BARBARA DE AQUINO ALVES 10 48 – – Não eliminado – – III 7314 LARISSA MARIA DA SILVA SANTANA 10 49 – 11 Não eliminado – Classificado III 6217 RENATA MARQUES JACOB 10 50 – – Não eliminado – – III 8129 DOUGLAS MAGALHAES DA SILVA 10 51 – – Não eliminado – – III 6553 ALLAN LUCAS GOMES OGEDA 10 52 – 12 Não eliminado – Classificado III 9047 LEYDIANE DA SILVA GOMES 10 53 – – Não eliminado – – III 7004 RAQUEL EGIDIO MARREIRO LOPES 10 54 – – Não eliminado – – III 6139 LEONARDO VINICIUS DE SOUZA CAMACHO 10 55 – – Não eliminado – – III 8523 RAISA BELLO ALALUNA 10 56 – – Não eliminado – – III 8306 SUELEN VALKIRIA DA SILVA 10 57 – – Não eliminado – – III 5816 TIELE MORGANA RISTOFF 10 58 – – Não eliminado – – III 8394 VIGINIA DA COSTA PEREIRA 10 59 – 13 Não eliminado – Não eliminado III 9220 KAREN LORENA SILVA 10 60 – 14 Não eliminado – Não eliminado III 9206 ISLANNE DA SILVA DE ARAUJO 10 61 – 15 Não eliminado – Não eliminado III 3933 EDILMA DE LIMA ALMEIDA 10 62 – – Não eliminado – – III 5843 VITORIA SIGNORI ROSO 10 63 – – Não eliminado – – III 6742 IGHOR SOUZA DOS SANTOS 10 64 – 16 Não eliminado – Não eliminado III 8294 LUCAS TAVARES AYROLDES 10 65 – – Não eliminado – – III 7309 TAMIRES GUEDES NEVES 10 66 – 17 Não eliminado – Não eliminado III 8302 LUCAS SILVA PEREIRA 10 67 – 18 Não eliminado – Não eliminado III 9064 AMANDA PEREIRA ALVES DE ANDRADE 10 68 – – Não eliminado – – III 9241 MISRAINE MARINHO FLORIANO 10 69 – – Não eliminado – – III 9106 LEANDRO FROES CRUZ 10 70 – – Não eliminado – – III 4795 JULIANA SUHETT VILAR DE SOUZA 10 71 – 19 Não eliminado – Não eliminado III 5981 MYKAELA CELESTE FERNANDES CARVALHO DE MATTOS 10 72 – – Não eliminado – – III 9262 MATEUS HENRIUE ALEXANDRINO GUIMARAES 10 73 – 20 Não eliminado – Não eliminado III 8495 EDNANDO AGUIAR MARTINS 10 74 – 21 Não eliminado – Não eliminado III 3949 VIVIANN VELASCO DE SOUZA 10 75 – – Não eliminado – – III 7569 MARIANE DE SOUZA PEREIRA 10 76 – 22 Não eliminado – Não eliminado III 8818 CARLOS MARIA DABRANTES 7 77 – – Não eliminado – – III 4702 EDUARDO ANTONIO LIRA PEDROSA 7 78 – – Não eliminado – – III 6682 CASSIA TAVARES CHIFARELI 7 79 – – Não eliminado – – III 7153 JOSE BENTO MONTEIRO DE CASTRO JUNIOR 7 80 – – Não eliminado – – III 8165 ADRIANA CRISTINA DA SILVA E SOUZA 7 81 – – Não eliminado – – III 5898 ADRIANA RODRIGUES BARRETO SANTOS 7 82 – – Não eliminado – – III 7205 JUAN CARLOS LOURENCO DA SILVA 7 83 – – Não eliminado – – III 9010 ALESSANDRA DA SILVA PARETO 7 84 – – Não eliminado – – III 7623 SARA CRISTINA GOMES BARBOSA DA SILVA 7 85 – 23 Não eliminado – Não eliminado III 8945 ALALUCHA SANTOS REGO 7 86 – 24 Não eliminado – Não eliminado III 7739 JOANA GLEISE DE MACEDO MACIEL 7 87 – – Não eliminado – – III 8811 ANDERSON MEDEIROS DO NASCIMENTO 7 88 – 25 Não eliminado – Não eliminado III 4008 JOICE DE CARVALHO NOGUEIRA 7 89 – – Não eliminado – – III 8641 MARINA FERREIRA DE GOES SANTANA 7 90 – – Não eliminado – – III 8917 LUIZA NASCIMENTO DE DEUS 7 91 – – Não eliminado – – III 8914 ETHYENE CRISTINA SOARES LANES FONSECA DA SILVA 7 92 – 26 Não eliminado – Não eliminado III 4819 JULIANE MUNIZ DA SILVA ULRIH CORGUINHA 7 93 – 27 Não eliminado – Não eliminado III 3711 MARIANA FONSECA VILLELA 7 94 – – Não eliminado – – III 2940 JORDAO DA SILVA GARCIA 7 95 – – Não eliminado – – III 9012 JOHNNY MOURAO BENEDITO 7 96 – – Não eliminado – – III 9168 BARBARA STEFANY SILVA DE FREITAS 7 97 – – Não eliminado – – III 5602 MARIA CECILIA DE SOUZA MARQUES 7 98 – 28 Não eliminado – Não eliminado III 7177 JOSE ROMARIO DA SILVA 7 99 – – Não eliminado – – III 5704 BRUNO DO AMARAL 7 100 – – Não eliminado – – III 4572 PEDRO VICTOR BARBOSA DA SILVA 7 101 – 29 Não eliminado – Não eliminado III 9180 MARLON COSTA FAGUNDES 7 102 – – Não eliminado – – III 8009 PEDRO HUGO CUNHA MILITAO BAPTISTA 7 103 – 30 Não eliminado – Não eliminado III 7237 RICHARD ANTONY MELGACO SANTOS 7 104 – 31 Não eliminado – Não eliminado III 3894 GEOVANA CRISTINE DE SOUZA 7 105 – – Não eliminado – – III 6182 CAROLINE DE SOUZA LOUZADA 7 106 – – Não eliminado – – III 5854 ISIS DA CUNHA CASTRO 7 107 – – Não eliminado – – III 5846 VITORIA DA FONSECA LEITE 7 108 – – Não eliminado – – III 9267 MATEUS TEIXEIRA MARINHO GOMES 7 109 – 32 Não eliminado – Não eliminado III 9246 KARINE OLIVEIRA RIBEIRO DE MELO 7 110 – – Não eliminado – – III 9226 NANCI ALMEIDA RIBEIRO 7 111 – – Não eliminado – – III 7318 SARA NUNES ALVES 7 112 – – Não eliminado – – III 4646 PAMELA LISBOA MARINHO 7 113 – – Não eliminado – – III 8949 GEISA PIRES BITTENCOURT VELLOSO 5 114 – 33 Não eliminado – Não eliminado III 9142 ANTONIO LEITE DE FARIA MACHADO 5 115 – – Não eliminado – – III 7436 GLORIA CRISTINA ALVES DE AZEVEDO 5 116 – – Não eliminado – – III 5684 GILSON DE ARAUJO ANSELMO 5 117 – 34 Não eliminado – Não eliminado III 8866 DENISE DE ASSIS TORRES RODRIGUES 5 118 – – Não eliminado – – III 7847 MIRIAN SILVA DA COSTA 5 119 – – Não eliminado – – III 9160 JANETE DOS SANTOS CAMPOS 5 120 – 35 Não eliminado – Não eliminado III 3982 MARIA APARECIDA DOS SANTOS 5 121 – – Não eliminado – – III 7816 ANDREIA CARVALHO MATTOS 5 122 – – Não eliminado – – III 8999 WAGNER JOSE DUARTE FERREIRA 5 123 – – Não eliminado – – III 8758 REGINA ANDRADE DE SOUSA COSTA 5 124 – 36 Não eliminado – Não eliminado III 7293 MARTA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA 5 125 – – Não eliminado – – III 7923 CARLOS AUGUSTO MARQUES DA SILVA 5 126 – – Não eliminado – – III 6426 DELTA CRISTINA DOS SANTOS 5 127 – – Não eliminado – – III 8984 ANNA LYDIA SANTOS DE ALMEIDA 5 128 – 37 Não eliminado – Não eliminado III 8897 ADRIANA DA SILVA JACINTO 5 129 – 38 Não eliminado – Não eliminado III 7018 JACIANE DE OLIVEIRA RAMOS 5 130 – – Não eliminado – – III 6416 LUCIANA DOS SANTOS BENEVIDES 5 131 – – Não eliminado – – III 4983 QUELE SILVA DE SOUZA 5 132 – – Não eliminado – – III 6102 ROSILENE SOUZA DA ROSA 5 133 – 39 Não eliminado – Não eliminado III 9133 DANIELMA KARLA FERREIRA DA SILVA 5 134 – 40 Não eliminado – Não eliminado III 9182 MALENA DE ABREU VIEIRA DA SILVA 5 135 – – Não eliminado – – III 8025 CLEANE BENEDITA DE SOUZA 5 136 – 41 Não eliminado – Não eliminado III 7523 JULIANA DE LIMA SANTOS 5 137 – – Não eliminado – – III 7197 INGRID DE MELO MENEZES 5 138 – – Não eliminado – – III 6615 RAFAEL VICTORIO CARDOSO 5 139 – – Não eliminado – – III 9118 WANDERLETE SANTOS SILVA 5 140 – 42 Não eliminado – Não eliminado III 9464 MARCILIO RAMALHO JUNIOR 5 141 – – Não eliminado – – III 6935 RAFAEL RODRIGUES DOS REIS 5 142 – – Não eliminado – – III 9144 TATIANI DA SILVA RANGEL 5 143 – – Não eliminado – – III 9126 LIDIANE MENDES DA SILVA 5 144 – – Não eliminado – – III 9107 FABRINA GOMES FERREIRA 5 145 – 43 Não eliminado – Não eliminado III 6878 IRANILSON SILVA DOS SANTOS 5 146 – – Não eliminado – – III 6618 PAMELA ANTUNES DE SOUZA GUIMARAES 5 147 – 44 Não eliminado – Não eliminado III 7952 JESSICA CRISTINA ANDRADE DA COSTA 5 148 – 45 Não eliminado – Não eliminado III 7533 ALOAN FERNANDO DA CUNHA VICENTE 5 149 – 46 Não eliminado – Não eliminado III 9028 JENIFER DOS SANTOS AGUIAR 5 150 – 47 Não eliminado – Não eliminado

III 9004 JESSICA DOMINGUES PEREIRA AUGUSTO 5 151 – – Não eliminado – – III 9210 GABRIEL BATISTA LOURENCO 5 152 – 48 Não eliminado – Não eliminado III 8024 WALLACE COSTA DA SILVA 5 153 – – Não eliminado – – III 8104 EVELIM CRISTINA AZEVEDO DE OLIVEIRA 5 154 – – Não eliminado – – III 4781 GUILHERME RIBEIRO DA SILVA PEREIRA 5 155 – – Não eliminado – – III 9264 MATHEUS SOUZA FABRICIO 5 156 – – Não eliminado – – III 5067 THAIS HELENA OLIVEIRA LEITE DANTAS 5 157 – 49 Não eliminado – Não eliminado III 8977 VICTOR SERGIO SILVEIRO 5 158 – 50 Não eliminado – Não eliminado III 7700 ANA CAROLINA PEREIRA QUINTANILHA DA SILVA 5 159 – – Não eliminado – – III 8217 DANIELI ALVES MARIA 5 160 – 51 Não eliminado – Não eliminado III 8663 EDILSON MIGUEL REIS 5 161 – – Não eliminado – – III 5335 JOHNATHAN DE ALBUQUERQUE MACIEL 5 162 – – Não eliminado – – III 7407 RONALD FELIPE CORREA GARCIA 5 163 – – Não eliminado – –

EDUARDO LUIZ GONÇALVES RIOS NETO