A Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp) lançou na sexta-feira, 29, o concurso Voando Alto, que irá sortear duas pessoas para voar no helicóptero do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer).

Para participar é preciso ter um cartão que comprove a visitação nos seis órgãos do Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp) dentro da Expoacre, sendo eles Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Penal, Detran, Sejusp. O cartão pode ser adquirido no estande da Sejusp no Parque de Exposições.

“O concurso é aberto a todas as pessoas físicas maiores de 14 anos, domiciliadas em território nacional, exceto para funcionários do Sisp, bem como seus respectivos parentes até o 3° grau e cônjuges”, disse o servidor da Sejusp, Eric Oliveira.

Publicação dos ganhadores

O encerramento do concurso será no domingo, 7 de agosto, e os ganhadores serão comunicados via telefone ou WhatsApp.

No estande da Sejusp há um fluxo intenso de pessoas, que param para tirar fotos em frente ao helicóptero.

O visitante Cherles Smerdel ficou surpreso ao receber a notícia de que haveria o sorteio de um voo de helicóptero ao final da Expoacre. “Achei interessante esse concurso, que é voltado ao público, e que pode presentear algum acreano”, disse.

Premiação

Os dois participantes sorteados serão contemplados com um voo de helicóptero do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), com duração de 20 minutos sobre Rio Branco. Os dois ganhadores deverão portar documentos em mãos na hora do voo.

O Ciopaer definirá o local de embarque, dia e horário do voo, levando em consideração as condições climáticas.

O concurso é patrocinado pela Heliworks manutenção, reparo e overhaul.