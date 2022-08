Prefeitura realiza curso de fotografia no Croa, em Cruzeiro do Sul

Um dos pontos turísticos mais visitados de Cruzeiro do Sul é a comunidade do rio Croa. Lugar rico em fauna, flora e com uma gastronomia bem regional. Suas belezas naturais são dignas de uma pintura ou de um belo registro fotográfico. Foi pensando nisso que a Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria de Turismo e Empreendedorismo, realizou entre os dias 26 a 28 de junho, o curso básico em fotografia.

Essa capacitação foi destinada aos barqueiros, donos de pousadas e outros receptivos que atuam diretamente com os turistas que visitam a localidade. Nela, o objetivo principal foi o conhecimento dos principais modos de configuração das câmeras DSLR, as conhecidas como “profissionais” e as funcionalidades presentes nos smartphones, como o modo panorâmico, perspectiva focada, slow motion (câmera lenta) e time-lapse (câmera rápida), além de conceitos de pós-produção de imagem.

O instrutor do curso, Marcelo Diego, destacou o interesse de cada um dos participantes:

“Nesses três dias de atividade é notório a dedicação dos alunos com o curso. Mesmo com os trabalhos deles acontecendo normalmente, eles conseguem atender os clientes e voltar para o curso, para aprender o uso de cada ferramenta.” “É gratificante esse cuidado que a prefeitura tem com a comunidade do Croa, realizando cursos que vem de encontro com as nossas necessidades. Que venham mais capacitações em breve”, comenta “seu Dedé”, um dos participantes e dono do restaurante onde aconteceu o curso.

“O curso básico de fotografia vem com o intuito de fortalecer o turismo de base comunitária e criar uma rede forte entre os empreendedores locais, aumentando a visibilidade e consolidando o marketing da comunidade do rio Crôa”, ressalta Maria Gleiciane, Secretária de Turismo e Empreendedorismo.