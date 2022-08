PM reforça policialmento e garante tranquilidade na Expoacre

Quem esteve visitando o Parque de Exposições Marechal Castelo Branco, durante as primeiras noites, 30 e 31 de julho, da Expoacre 2022, notou um ambiente seguro e tranquilo, para o cidadão acreano. Um dos motivos disto foi o reforço do policiamento no local realizado pela Polícia Militar do Acre (PMAC), com emprego diário de 140 profissionais.

Como parte de um planejamento prévio realizado pelo comando da instituição, foi empregado o efetivo de forma direcionada, para atender não apenas a parte interna do Parque de Exposições, mas a área externa e os acessos adjacentes ao local. Os policiais que atuam no evento são dos batalhões de área e dos batalhões especializados, e contou também com o reforço dos novos soldados formados na última sexta-feira, 29.

Como resultado do empenho e do trabalho dos policiais, nas duas primeiras noites de Feira não foram registradas nenhuma ocorrência. Importante salientar, ainda, que o trabalho de policiamento ostensivo e preventivo, realizado pela PMAC nos bairros da capital acreano, continua na mesma dinâmica de atuação policial.

O Coronel Luciano Dias Fonseca, subcomandante-geral da PMAC, destacou a importância do trabalho da instituição. “A Feira de Exposições [Expoacre] 2022 começou no sábado, com a Polícia Militar empregando seu efetivo na segurança tanto interna, como externa do local. São mais de 140 policiais militares, todos os dias, nas variadas modalidades de policiamento, seja em motocicletas, carros e a pé, para a segurança das pessoas que vão visitar o empreendedimento e também estão trabalhando no local”.

O Coronel aproveitou para destacar que a instituição continuará firme nas próximas noites, para continuar proporcionando segura e tranquilidade aos visitantes do Parque. “Estamos entrando no terceiro dia de feira hoje e esperamos que até o final tudo ocorra na mesma tranquilidade dos dois primeiros dias, sem ocorrências, com a Polícia Militar garantindo a segurança das pessoas que vão visitar o parque de exposições em Rio Branco”, concluiu o subcomandante-geral.