DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Órgão: Entidades de Fiscalização do Exercício das Profissões Liberais/Conselho Regional de Medicina Veterinária Estado do Acre

EDITAL DE CONVOCAÇÃO CONCURSO PÚBLICO

OS INTEGRANTES DA JUNTA GOVERNATIVA INTERINA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO ACRE – CRMV-AC, Designados pela Resolução CFMV Nº 1447, de 23 de março de 2022, no uso das atribuições lhes conferidas pelo art. 1º da referida Resolução no uso de suas atribuições legais, torna público a convocação dos aprovados no concurso público homologado pelo Edital n° 01/2018, conforme a seguir:

1. Relação de candidatos convocados, conforme ordem de classificação:

Cargo: Assistente Administrativo – CAIO NATHAN GALVAO PINTO. Lotação: Rio Branco – AC.

Cargo: Assistente Administrativo – JOSE GUSTAVO MORAIS MOURA. Lotação: Rio Branco – AC.

2. Os candidatos relacionados nesta convocação deverão comparecer na sede do CRMV-AC, sito à Rua Major Ladislau Ferreira, nº 367, Bairro Dom Giocondo, CEP: 69.900-279 – Rio Branco – Acre, Telefone: (68) 3224-5570, em até 10 (dez) dias contados da ciência deste, no horário das 08:00 as 12:00 ou das 13:00 às 16:30 horas, munido dos documentos elencados no item 13.2.2 do Edital, sob pena de perder o direito de contratação.

HELIO BLUME

JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO

Junta Governativa Interina do CRMV-AC