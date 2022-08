A Expoacre, maior feira de negócios do Acre, movimenta o setor de alimentos no estado. Após dois anos de pausa devido à pandemia, bares, restaurantes e lanchonetes instalados no Parque de Exposições, que recebe o evento em Rio Branco, têm agora nova oportunidade de ampliar faturamento e minimizar perdas do passado.

Atentos à movimentação, empreendedores do setor apostam na tradição e qualidade de seus produtos para atrair a clientela. “Com 45 anos no mercado, temos amizade grande com nossos clientes, que estavam ansiosos, querendo que abríssemos o restaurante, espero que todos venham aqui também”, disse Amilton Cogo, proprietário de uma das churrascarias instaladas na Expoacre.

De acordo com o dono de restaurante Nelson Pinheiro, o cardápio diferenciado pode ser também um atrativo a mais. “Temos aqui camarão, peixe, de primeira qualidade, além de outros pratos cubanos muito bem servidos”, anunciou.

Durante os nove dias de feira, os portões do Parque de Exposição estarão abertos para receber o público nos restaurantes, das 11 às 15h, para almoço, e das 18 às 23h, para o jantar.

Gastronomia e negócios

Neste ano, a Expoacre reúne ao todo 282 expositores, contando com a participação de empreendimentos da capital e do interior. “O evento movimenta o mercado meses antes da realização, com a geração de empregos e aquecimento do comércio, malharias e construção civil, entre outros segmentos”, lembrou o secretário de Empreendedorismo e Turismo, Márcio Pereira.

Para o atendente Gustavo Pinheiro, a Expoacre abriu as portas para o mercado de trabalho. “Bom momento para eu dar o pontapé inicial. A expectativa é de que tudo flua para todos nós”, disse.