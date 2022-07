O aeromodelismo, atividade que envolve a construção e voo de modelos de aeronaves e espaçonaves em miniatura é um esporte e entretenimento em ascensão no Brasil.

O Estado do Acre, com o objetivo de incentivar esse esporte, por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Educação (SEE) e a Secretaria de Estado de Empreendedorismo e Turismo (SEET), patrocina o 3º encontro de aeromodelismo no Acre, que acontece em Rio Branco, entre os dias 30 e 31 deste mês.

“Nossa pista no Acre foi homologada na última semana, e agora nossos atletas acreanos vão poder competir em competições da federação, então é um investimento em cultura e esporte que o Estado vem fazendo nessa categoria”, explicou João Victor de Andrade, organizador do evento.

A abertura do encontro foi realizada no clube Acremodelismo, e contou com a participação do governador Gladson Cameli.

“Fico muito feliz que o poder público possa proporcionar esse momento para o esporte acreano. Quero agradecer aqui ao clube e às entidades que fortalecem o esporte no nosso estado”, relatou o governador.

Diversos entusiastas e atletas do interior do Acre vieram à capital participar do evento.

“É importante que o Estado tenha políticas públicas de incentivo ao esporte, viabilizamos a vinda dos visitantes do interior do Acre e de outros estados para enriquecer o evento”, afirmou Júnior Santiago, chefe do Departamento de Esportes da SEE.

O governador participou da execução do hino nacional na nova pista, e confirmou que pretende trazer mais investimentos para o setor.

“Nosso objetivo é levar esses investimentos também para o interior do estado, com campeonatos locais”, destacou.