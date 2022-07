No início da noite do último sábado, 30, uma ação conjunta entre Polícia Civil e Grupo especial de Fronteira (Gefron) prendeu O.O.M. de 33 anos de idade em posse 11 quilos de maconha (Skank) em barreira montada na rodovia BR-317, Estrada do Pacífico no município de Senador Guiomard.

O entorpecente estava acondicionado dentro de um caminhão frigorífico que foi que interceptado na barreira e diante do nervosismo do motorista e da fundada suspeita foi encaminhado para a base da empresa de frigorífico, dada a peculiaridade da carga fria e realizada a abertura.

Em revista da carga de frios foi encontrado uma bolsa e uma sacola contendo 11 barras de substâncias entorpecentes do tipo skunk.

De acordo com a investigação a droga seguiria para outros estados da federação, onde seria distribuída a outros traficantes.

O trabalho investigativo deve prosseguir no sentido de identificar mais pessoas envolvidas com o tráfico de drogas na região.

Foi dado voz de prisão ao condutor e em seguida conduzido a Delegacia de Flagrantes (Defla) para lavratura de auto de prisão em flagrante em seguida colocado à disposição da justiça.

Ascom/Polícia Civil do Acre