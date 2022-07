Uma aposta de Caçapava do Sul (RS) acertou as seis dezenas do concurso 2505 da Mega-Sena e levou o prêmio principal de R$ 24,2 milhões.

As dezenas sorteadas foram: 03 – 05- 19 – 26 – 43 – 51.

O próximo sorteio será realizado na terça-feira (02/08). A estimativa para o prêmio principal é de R$ 3 milhões.