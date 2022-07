Ao toque do berrante, a rainha da Expoacre, Sarah Aiache, realizou a abertura do evento com a tradicional Cavalgada, na manhã deste sábado, 30, na Gameleira, em Rio Branco.

Com a presença do governador Gladson Cameli, o Estado deu início oficialmente à 47ª edição da maior feira agropecuária do Acre, que volta a ser realizada após dois anos de interrupção, em decorrência da pandemia de covid-19.

A caravana, composta por duas comitivas, 64 quadriciclos e 170 cavalos, desfilou pela Via Chico Mendes e seguiu até o Parque de Exposições Wildy Viana, local que marca o encerramento do percurso.

De acordo com o chefe do Executivo, a feira vai ajudar a reaquecer a economia acreana.“É um grande gargalo que nós temos no estado e a feira vai gerar oportunidades para os empreendedores acreanos e para o nosso agronegócio, que é muito importante para a cadeia produtiva do Acre”, destacou.

A Expoacre se encerra no domingo, 7. Assim como em 2019, a programação no parque se estende ao longo de todo o dia.