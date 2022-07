A Polícia Rodoviária Federal, com apoio da Polícia Militar do Acre, prendeu na manhã de hoje o condutor de uma Hilux.

A equipe estava em ronda no km 10 da BR 364 quando abordou o condutor da caminhonete. Durante a vistoria do veículo, foram encontrados sinais de identificação adulterados. Os policiais fizeram a identificação do veículo, concluindo que tratava-se de uma caminhonete roubada.

O condutor foi preso e encaminhado para a Delegacia de Flagrantes de Rio Branco.