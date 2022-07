Jogos e experimentos abordam sustentabilidade, segurança e economia no uso de energia na Expoacre

Já pensou em gerar energia elétrica com algumas pedaladas na bicicleta e ainda queimar calorias? Com a bicicleta geradora, você consegue. Essa é uma das atrações no estande da Energisa na Expoacre 2022. Durante as nove noites de feira, crianças e adultos vão poder testar seus conhecimentos sobre consumo consciente e segurança com a rede elétrica.

O Parque de Exposição Wildy Viana sedia a maior feira de negócios do Acre que começa neste sábado, 30. No estande da Distribuidora, também terá a exposição de uma moto elétrica e de experimentos que mostram as fontes para produzir eletricidade, como por exemplo, a fotovoltaica. Inclusive, no local estará disponível pontos para carregamento de celulares através de energia solar gerada por um sistema instalado no local.

No Caminhão Nossa Energia, os jogos e experimentos científicos visam para promover a conscientização sobre o uso seguro e a economia de energia elétrica. Aborda ainda, de forma lúdica e didática, o efeito dos investimentos da distribuidora para levar energia limpa e de qualidade para os acreanos.

No local, será possível realizar a substituição de lâmpadas incandescentes por led, com o objetivo de economizar mais energia e durante o evento serão oferecidas condições exclusivas de negociação de débitos.

O estande da Energisa na Expoacre estará aberto à visitação a partir das 18h.