Golpe do Iphone dá prejuízo de R$500 mil em Cruzeiro do Sul

Ascom/Polícia Civil do Acre —

Na manhã desta sexta-feira, 29, a Polícia Civil deu inicio ao trabalho investigativo acerca da pratica criminosa de venda falsa de aparelho celular (Iphone) que vitimou mais de 50 pessoas, que procuraram a Delegacia Geral de Cruzeiro do Sul para registrar Boletim de Ocorrência.

De acordo com a autoridade policial que preside o inquérito, e constatou relatos são idênticos aos demais e conta pagaram pelo aparelho celular do tipo Iphone de vários modelos. As vitimas citam uma mulher se apresenta nas redes sociais ofertando os aparelhos.

As vítimas estão sendo ouvidas na própria Delegacia Geral de Cruzeiro do Sul e a autoridade policial orienta as pessoas que caíram no mesmo golpe que procurem a delegacia para registro da ocorrência.

A investigação apontou que a suposta vendedora de eletrônico aplicou um golpe nas vitimas que, em valores somados, gera prejuízo superior a R$ 500 mil. Além disso, o trabalho investigativo da Polícia Civil também já identificou que o pseudo-vendedor aplicou o mesmo golpe em vítimas de outros Estados.

O trabalho investigativo da Polícia Civil age para identificar a autoria do crime e responsabilizar criminalmente junto ao judiciário.