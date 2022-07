Durante a realização da Expoacre 2022, que tem início neste sábado, 30, o uso de máscaras faciais nos ambientes abertos da feira não será obrigatório. O Estado alterou o decreto nº 11.089, de 22 de julho de 2022, que dispõe sobre medidas restritivas, excepcionais e temporárias contra a covid-19, no Diário Oficial desta sexta-feira, 29.

O uso de máscaras passa a ser obrigatório somente em ambientes fechados de eventos sociais, culturais, recreativos, esportivos, religiosos e similares, públicos ou particulares, destinados a público superior a 300 pessoas.

Para ter acesso ao evento, os participantes maiores de 12 anos devem apresentar a carteira de vacinação com duas doses ou mais do imunizante contra a Sars-CoV-2. Crianças de cinco a onze anos devem ter pelo menos uma dose. A apresentação de teste negativo, realizado 24 horas antes da abertura do evento, dispensa a apresentação da carteira.