Projeto Cidadão chega às comunidades remotas de Tarauacá e Feijó

No início do mês de agosto, entre os dias 1 a 5, o Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) promove mais duas edições do Projeto Cidadão, voltada para as populações, indígenas e ribeirinhos nas cidades de Tarauacá e Feijó. Os primeiros atendimentos ocorrem na Aldeia indígena do Caucho, em Tarauacá, no dia 1º de agosto. Mas, no dia 2 os serviços serão realizados na Escola 15 de junho na BR 364, km18. Essas duas edições, em Tarauacá, são financiadas com recursos do convênio firmando entre o TJAC e o Ministério da Justiça e Segurança Pública (n.°402/2020). Já em Feijó, o Projeto Cidadão será realizado no dia 4, na Aldeia Morada Nova, e no dia 5 na Escola Severino Cordeiro. Tanto no primeiro quanto no segundo município os trabalhos começam às 8h e seguem até às 16h, com emissão de documentos, atendimentos jurídicos, sociais e na área de saúde. A realização dessas edições ainda conta com apoio de diversas instituições integrante do Sistema de Justiça (Ministério e Defensorias Públicas), secretarias municipais e estaduais de assistência social, assim como, órgãos públicos federais e cartórios extrajudiciais.