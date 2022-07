Porto Walter-Cruzeiro do Sul: uma nova rota de integração do Acre

Moradores da pequena Porto Walter, podem começar a sonhar com a integração terrestre do município.

O Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), em parceria com a prefeitura local, tem buscado uma solução para a conexão do município com Rodrigues Alves e Cruzeiro do Sul.

Após tantos anos, uma nova rota de integração está sendo executada para as famílias que se encontravam sem perspectivas. A construção da estrada, também apelidada de Ramal Barbary, tem avançado a cada dia com a chegada das máquinas do Deracre no município.

Tem papel importante nessa trajetória o presidente do Deracre, Petronio Antunes, que, em nome do Estado, tem apoiado esse sonho que deve garantir a trafegabilidade e o desenvolvimento econômico e social, além de fomentar outras atividades na região.

O Deracre atuou também na recuperação do aeródromo da cidade, atualmente uma referência para a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

A união entre os poderes demonstra o compromisso de duas gestões empenhadas em favorecer o desejo do processo de integração das cidades.