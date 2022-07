A Energisa, concessionária responsável pela distribuição de energia no Acre, está entre as finalistas do Prêmio da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee), em duas categorias: “Responsabilidade Socioambiental” e “Nacional (menos de 500 mil clientes).

A associação divulgou a lista das finalistas do Prêmio Abradee 2022 e o Grupo Energisa disputa 15 das 16 categorias, que conta com diversos critérios, que se estendem da gestão operacional à responsabilidade social, e tem como objetivo estimular a melhoria da prestação do serviço empresas associadas.

O diretor-presidente da Energisa Acre, José Adriano Mendes Silva, faz questão de ressaltar que a indicação já é uma grande conquista, e demonstra todo o esforço realizado pela empresa desde que assumiu a concessão, em dezembro de 2018.

“Estamos muito contentes com essa indicação. Para nós, isso já é uma vitória! Parabenizo toda a equipe da Energisa Acre e agradecemos a toda a população do estado por confiar nos serviços prestados pela empresa”, afirma o diretor-presidente. A cerimônia de premiação acontecerá nesta quinta-feira, 28 de julho.

Transformação

O Acre passa por uma transformação energética desde que a Energisa assumiu a concessão, em dezembro de 2018, impulsionando o desenvolvimento sustentável da região. Somente em 2022, R$ 419 milhões são investidos para a expansão e modernização do sistema elétrico no Acre. É o maior investimento realizado nos últimos anos e vai beneficiar todos os municípios, contribuindo para o fornecimento de energia mais seguro e de qualidade.

E os resultados já começam a aparecer. A frequência de interrupção de energia elétrica no Acre reduziu em 71,97% nos últimos seis anos. A duração dessas faltas de energia também apresentou redução: 52,74%. Os dados de 2021 são os melhores de toda a história do estado e demostram a evolução dos serviços realizados no sistema elétrico.

A Energisa está à frente do maior projeto de desligamento de termelétricas, que pretende desativar três usinas no estado até 2025, além da construção de sete linhas e subestações, ligações de 1368 famílias com energia solar em 2022.

“São desafios complexos e obras imponentes, que terão grande impacto na qualidade da energia oferecida aos nossos clientes. Temos um time aguerrido e comprometido, assim como a empresa, alinhada com o desenvolvimento social e econômico do estado”, destaca o diretor-presidente, José Adriano Mendes Silva.