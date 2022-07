A Organização em Centros de Atendimento do Acre (OCA) oferecerá mais de 80 possibilidades de serviços durante os nove dias da Expoacre 2022, no Parque de Exposições, em Rio Branco. O atendimento será realizado das 17 às 21h30min, no Galpão Institucional do Estado.

A ação da OCA no evento focará principalmente em serviços realizados pela internet, como emissão de certidão de antecedentes criminais, CPF, carteira de trabalho digital, seguro-desemprego, título de eleitor, consultas e informações sobre os atendimentos prestados nas unidades fixas da OCA.

“Estaremos também oferecendo, na Expoacre, o Espaço do Servidor, de atendimento exclusivo de servidores públicos, para que possam buscar informações sobre diversos processos, como verbas, licenças e aposentadoria”, explica Francisca Britto, diretora da OCA.

O estande de atendimento da OCA terá ainda parceria com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Regional (Sedur), com o censo habitacional, que realizará uma pesquisa sobre habitação. O objetivo é coletar o máximo de informações para entender o perfil das necessidades de moradia no Acre.