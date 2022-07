IBGE abre mais de 15 mil novas vagas para o Censo; edital aqui

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) abriu, nesta quinta-feira (28), 15.075 vagas para recenseadores para o Censo Demográfico 2022. As inscrições gratuitas para o processo seletivo ficam abertas até a próxima segunda-feira (1º).

Segundo o edital publicado no Diário Oficial da União a remuneração do recenseador será por produção, calculada por setor censitário, conforme taxa fixada, a depender das unidades recenseadas (domicílios urbanos ou rurais), tipo de questionário (básico ou amostra), pessoas recenseadas e registro no controle da coleta de dados.

Veja o edital:

Clique para acessar o edital_2022_14-REC-Versao%20Completa.pdf