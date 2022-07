O uso do capacete é obrigatório e indispensável, segundo o Código de Trânsito Brasileiro – CTB. É previsto também no código, que motocicletas e motonetas destinadas ao transporte remunerado de mercadorias, somente poderão circular nas vias com uso de protetor de carenagem que atua em caso de quedas, como em tombos com a motocicleta parada. O mesmo deve estar fixado junto ao chassi do veículo. O CTB também prevê a utilização de antena de proteção contra linha cortante que deve ser fixada na motocicleta. Quem trafegar por vias públicas sem os acessórios fica sujeito à multa.

Outros itens foram projetados com o objetivo de ampliar a segurança do motociclista e passageiro como o uso de novas tecnologias para confecção de jaquetas com tecidos mais robustos, botas, luvas, protetores de coluna, calças e a usabilidade de faixas refletivas nas vestimentas. O objetivo é tornar mais visível aos demais condutores a presença do motociclista na via.

Educação de condutores e comunidade

A direção defensiva começa na educação. Seja você um motociclista, condutor de veículo ou pedestre, as ruas e rodovias são palco da rotina diária de todos, e para que tenhamos um comportamento defensivo no trânsito, a educação traz o despertar na busca por transformações em sua atitude comportamental para uma direção defensiva.

Segundo o CTB, a educação para o trânsito é direito de todos e constitui dever prioritário, sendo obrigatória a existência de coordenação educacional em cada órgão ou entidade do Sistema Nacional de Trânsito. Desse modo, projetos educacionais na temática vêm sendo desenvolvidos como o Programa Conexão DNIT, que busca ampliar para todo o território nacional a educação para o trânsito, atuando nas escolas e ensinando os futuros motociclistas, condutores e atuais pedestres usuários do trânsito que com a educação, juntos podemos salvar vidas!

Motociclista, conheça os programas de educação para o trânsito mais atuais no Brasil, encaminhe para a sua comunidade escolar e ajude sua cidade a ter um futuro consciente.

SENATRAN

Link: https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br/#/educacao/campanhas-material

Programa Conexão DNIT

Link: https://servicos.dnit.gov.br/conexao/