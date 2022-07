Nesta semana, o governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), em parceria com a prefeitura de Xapuri, iniciou uma operação tapa-buracos nas ruas do município, no intuito de melhorar a trafegabilidade da população.

De acordo com o diretor de Operações, Ronan Fonseca, os agentes técnicos da autarquia promovem serviços de recuperação, com retirada e limpeza do pavimento quebrado, aplicação e compactação de nova massa asfáltica.

Além desse trabalho na zona urbana, o órgão também tem promovido reparos nas estradas vicinais na zona rural, com envio de máquinas e equipamentos para execução dos melhoramentos. A manutenção das vias visa garantir melhora na mobilidade e na trafegabilidade no município, além de segurança para motoristas.