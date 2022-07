Delegacia Itinerante para registro de ocorrências na Expoacre 2022

Com a abertura da Expoacre 2022 no próximo sábado, 30, a Polícia Civil do Acre, em parceria com a Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), montou a Delegacia Itinerante, unidade destinada ao registro de ocorrências no Parque de Exposições, como forma de prestação de serviços à população que irá prestigiar o maior evento de agronegócios do Estado, em Rio Branco.

Durante as noites de festa no Parque de Exposições, a Polícia Civil manterá uma equipe de trabalho composta por agentes, escrivães e delegados, que atenderão das 19h às 3h.

Na Delegacia Itinerante, uma sala de acolhimento está montada especialmente para mulheres, idosos, crianças e adolescentes que venham a sofrer algum tipo de violência durante o evento, com delegados e profissionais preparados para enfrentar esse tipo de crime.

O delegado-geral da Polícia Civil, José Henrique Maciel, explica que todos os delitos ocorridos dentro do parque e nas proximidades poderão ser registrados na unidade: “Nossos policiais estarão disponíveis para conversar e ouvir de maneira humanizada as vítimas”.